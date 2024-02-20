19.02.2024, 12:04 43376
Спецоперация КНБ: нейтрализованы 8 экстремистских группировок
Фото: КНБ РК
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках спецоперации, проведенной Комитетом национальной безопасности 17 февраля 2024 года совместно с МВД и при координации Генеральной прокуратуры, в Казахстане нейтрализованы 8 группировок.
Операция проводилась в 7 областях Казахстана: Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Туркестанской, а также в Шымкенте.
Задержано 23 лица, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. 17 лиц помещены в изолятор временного содержания, к 6 применено обязательство о явке", - говорится в информации КНБ.
Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, а также незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия.
Совершенные противоправные деяния в ряде случаев оправдывались искаженными религиозными канонами.
В ходе 49 обысков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, денежные средства и наркотики.
К проведению операции в 8 регионах республики одновременно было привлечено порядка 250 силовиков.
Следственные мероприятия продолжаются.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
В январе подобная операция прошла в Астане, Шымкенте и Актюбинской области. Оперативники задержали трех человек, подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма.
16 февраля в Атырауской области задержали 17-летнего религиозного радикала, который ранее был приговорен к 2 годам ограничения свободы за аналогичное преступление.
новости по теме
20.02.2024, 16:00 9786
Толкнувшую сожителя под колеса фуры в Алматинской области женщину приговорили к 10 годам колонии
Фото: Depositphotos
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Конаев. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка, убившая сожителя, толкнув его под колеса фуры в октябре прошлого года, получила 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе суда Алматинской области.
Согласно материалам суда, в октябре 2023 года между подсудимой и ее сожителем возник конфликт в момент, когда они находились на обочине трассы в Алматинской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая толкнула мужчину под колеса грузовой автомашины.
От полученных травм он скончался на месте.
Подсудимая признана виновной в умышленном убийстве, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в Шымкенте задержали подозреваемую в убийстве собственных детей.
20.02.2024, 14:47 11851
В ЗКО украли более 50 млн тенге, выделенных для людей с инвалидностью
Факт установили в ходе проверки оказания услуг по перевозке автомобильным транспортом лиц с ограниченными возможностями
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Уральск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники прокуратуры в Западно-Казахстанской области выявили растрату более 50 миллионов тенге из бюджета, выделенных в рамках государственного социального заказа, сообщает областная прокуратура.
Факт установили в ходе проверки оказания услуг по перевозке автомобильным транспортом лиц с ограниченными возможностями. Поставщиком, оказывающим услуги по перевозке лиц с инвалидностью, предоставлялись фиктивные акты оказанных услуг путем завышения количества часов и услугополучателей, тем самым приводя к необоснованной оплате бюджетных средств", - пояснили в ведомстве.
Материал передан в департамент экономических расследований по ЗКО для принятия процессуального решения по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору".
Ранее сообщалось, что в области Ұлытау глава социального центра воровала пенсии и пособия у стариков, а в В Северном Казахстане с родителей детей-инвалидов незаконно взимали налоги.
20.02.2024, 10:18 20531
Поддельные доллары пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента
Он задержан с поличным при сбыте поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов
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Шымкент. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Поддельные доллары пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента. Уголовное дело по данному факту расследовано городским департаментом АФМ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Указанный гражданин задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США. По данному факту проведено досудебное расследование, по результатам которого судом лицо признано виновным, он приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличность.
В случае обнаружения фальшивых денег главное - не пытаться сбыть подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью по статье 231 УК РК. Если фальшивая банкнота обнаружена, следует немедленно обратиться по телефонам доверия АФМ РК 8 (7172) 70-84-78", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о задержании в Кыргызстане двух казахстанцев за сбыт фальшивых долларов.
20.02.2024, 09:23 21656
Три тонны рыбы и оружие изъяли у группы браконьеров в Алматинской области
Фото: скриншот из видео
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Конаев. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Алматинской области на территории искусственного озера-отстойника Сорбулак в Илийском районе пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным ловом рыбы. Об этом сообщил начальник ДП региона Бауржан Аленов на своей странице в Facebook.
По данным полиции, одиннадцать человек в возрасте от 21 до 45 лет занимались незаконным ловом рыбных ресурсов с применением запрещенных сетей.
У браконьеров изъято около трех тонн рыбы "сазан", плавсредства, разные орудия браконьерского лова, а также изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов. Данный факт зарегистрирован по признакам уголовного правонарушения в виде незаконной добычи рыбных ресурсов, а также по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Основные фигуранты дела водворены в ИВС", - сообщил Аленов.
Он отметил, что добыча рыбных ресурсов имела организованный характер и улов на постоянной основе реализовывался в разные регионы страны.
Только по изъятой рыбе установлено, что государству был нанесен материальный ущерб на сумму более 17 млн тенге. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования дела, а также дополнительные мероприятия с проверкой их на причастность к другим аналогичным преступлениям", - добавил Аленов.
Ранее сообщалось, что браконьера задержали за охоту на дикого кабана в Абайской области.
19.02.2024, 21:29 43771
Сельского акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области
Чиновник лишен права управления авто на 7 лет
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Кокшетау. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении акима Викторовского сельского округа Р. за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Зерендинского районного суда.
В суде Р. вину признал. Его вина также подтверждена протоколом об административном правонарушении; заключением медицинского освидетельствования, которое установило алкогольное опьянение легкой степени; объяснением самого Р. и признанием.
Постановлением суда на Р. наложено административное взыскание в виде ареста на 15 суток. Также он лишен права управления авто на 7 лет.
Постановление не вступило в законную силу.
19.02.2024, 19:29 48711
В Актобе глав крестьянских хозяйств подозревают в мошенничестве
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Актюбинской области совместно c департаментом экономических расследований по региону по результатам проверки соблюдения законности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ в сфере агропромышленного комплекса, выявлены факты нецелевого расходования кредитных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Актюбинский филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по государственным программам "Сыбага" и "Агробизнес" предоставил крестьянским хозяйствам кредитные средства для приобретения сельскохозяйственных животных.
Однако тремя хозяйствами крупный рогатый скот не приобретался, а кредитные средства на общую сумму 189,5 млн тенге были потрачены на другие цели.
В связи с наличием признаков уголовного правонарушения материалы направлены в ДЭР. По ним начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество), в настоящее время по результатам расследования в суд направлено одно уголовное дело, по двум делам проводится расследование.
Ранее более 200 миллионов тенге похитили "мнимые садоводы" в Жамбылской области. Деньги опытному хозяйству выделили на посадку яблонь.
19.02.2024, 18:46 49846
Браконьера задержали за охоту на дикого кабана в Абайской области
Начато досудебное расследование
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Семей. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейским поступила оперативная информация о том, что на территории Урджарского района неизвестные промышляют браконьерством и охотой на кабана, сообщает пресс-служба департамента полиции Абайской области.
При проведении рейдовых мероприятий полицейские остановили снегоход марки "Ямаха" под управлением 40-летнего жителя Жетысуской области, в багажном отсеке которого находилась туша кабана, а также зарегистрированное двухствольное гладкоствольное ружье марки ИЖ.
По факту незаконной охоты начато досудебное расследование.
Ранее участники браконьерской группы получили от 8 до 11 лет лишения свободы в Северо-Казахстанской области за массовое убийство косуль.
В Акмолинской области сельчанин застрелил косулю. Браконьер увидел диких животных из окна дома.
19.02.2024, 15:44 52411
Совершившего ДТП в пьяном состоянии полицейского уволили в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Появившуюся в соцсетях информацию об аварии, совершенной пьяным полицейским, прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
Полиция Алматы начала расследование по факту ДТП, совершенного сотрудником полиции в состоянии опьянения.
Решением дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Еще ряд руководителей понес дисциплинарное наказание. Эта работа находится на контроле руководства МВД", - сказано в сообщении ДП.
Ранее Telegram-канале Egov.press опубликовал информацию о том, что майор полиции, управляя служебной автомашиной в нетрезвом состоянии, совершил ДТП с другим служебным автомобилем и машиной Toyota.
По результатам наркологической экспертизы в моче задержанного обнаружено химическое наркотическое вещество мефедрон", - сказано в публикации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о росте преступлений, совершенных полицейскими.
Напомним, в этом году пройдет внеочередная аттестация сотрудников правоохранительных органов.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?