Спецоперация по пресечению преступных групп проведена в трех городах Казахстана  

Задержаны 20 участников преступных групп, которые подозреваются в вымогательстве, хулиганстве и грабежах

Фото: КНБ РК

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Алматы. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 4 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел, а также при координации прокуратуры Западно-Казахстанской области в городах Алматы, Уральске и Аксае проведена единовременная спецоперация по пресечению деятельности двух группировок, - 4 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел, а также при координации прокуратуры Западно-Казахстанской области в городах Алматы, Уральске и Аксае проведена единовременная спецоперация по пресечению деятельности двух группировок, сообщили в КНБ.





По информации КНБ, в ходе спецоперации были задержаны 20 участников преступных групп, которые подозреваются в вымогательстве, хулиганстве и грабежах.





При обыске были изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотики.









Согласно предварительным данным, подозреваемые в корыстных целях запугивали граждан, которые, опасаясь физической расправы, не обращались с заявлениями в органы внутренних дел. Группировки состояли из бывших осужденных и приверженцев деструктивных религиозных течений", - уточнили в ведомстве.





В пресс-службе отметили, что члены преступных групп находились в противоборстве между собой, зафиксированы их конфликты за передел сфер влияния, в том числе с применением оружия.



