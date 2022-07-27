Спецоперацию по задержанию интернет-мошенников провели в трех городах РК

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КЫЗЫЛОРДА. 26 ИЮЛЯ - Полицейские Кызылорды провели задержание группы интернет-мошенников сразу в трех городах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Кызылординской области с ноября прошлого года появились злоумышленники, которые путем обмана завладели денежными средствами казахстанцев. Они сообщали гражданам ложную информацию о том, что якобы их близкие задержаны с наркотиками и для их освобождения требуется немедленно перечислить деньги на указанный ими счет, сообщает Polisia.kz

На сегодняшний день по аналогичным фактам на территории области зарегистрировано 32 уголовных дела, ущерб потерпевшим составил около 24 миллионов тенге.

В целях пресечения преступной деятельности мошенников была создана следственно-оперативная группа из числа квалифицированных сотрудников ДП, начаты следственные действия.

Результаты расследования показали точное сходство мошеннических схем и то, что все эти преступления совершались определенной преступной группой. Принимая во внимание, что следственно-оперативная группа собрала достаточно доказательств, подтверждающих действия мошенников, 15 июля одновременно в Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областях проведено специальное оперативное мероприятие", - рассказали в полиции.

Таким образом, была задержана сформированная преступная группа из 8 человек, которая занималась мошенничеством путем сговора. В ходе обысков были выявлены и изъяты в качестве вещественных доказательств 17 мобильных телефонов, использованных в качестве орудий преступления, 15 абонентских номеров, анонимно зарегистрированных на имя незнакомых лиц, списки с ИИН, Ф.И.О. 60 граждан и блокнот, фиксирующий денежные обороты.

В настоящее время проверяется причастность этой преступной группы к другим аналогичным фактам мошенничеств, совершенным и в других регионах страны.



