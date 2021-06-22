Спортсмена ранили ножом в драке в гостинице Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - В гостинице Нур-Султана в результате драки спортсменов одного из них ранили ножом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана, 20 июня на канал 102 поступило сообщение о том, что в номере гостиницы по Коргалжынскому шоссе неизвестный нанес ножевое ранение мужчине и скрылся. На место происшествия были направлены сотрудники полиции.

В ходе проверки установлено, что группа молодых людей 15 июня приехала в столицу на республиканские соревнования по "Казакша курес" из Актобе. После соревнований 20 июня они приехали в гостиничный номер. Между двумя парнями в возрасте 21 года произошел словесный конфликт, переросший в драку, в результате которого один из них нанес ножевое ранение другому в область грудной клетки. Пострадавший доставлен в больницу", - проинформировали в пресс-службе.

В полиции отметили, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Кроме того, в рамках расследования будет дана оценка организаторам соревнований.

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