Сразу три автомобиля, в том числе скорую помощь, угнал злоумышленник и устроил три ДТП

АЛМАТЫ. 1 АВГУСТА - Угонщик 1994 года рождения в состоянии наркотического опьянения за вечер угнал три автомобиля близ Алматы, в том числе скорую помощь, и устроил на них три аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы, 31 июля в 21.45 поступило сообщение об угоне автомашины марки "БМВ" с территории жилого комплекса по Кульджинскому тракту. Выезжая со двора угонщик допустил столкновение с "Ауди" и скрылся.

Спустя несколько минут злоумышленник на угнанном авто в городе Есик, Енбекшиказахского района, Алматинской области, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки "Тойота". С места этой аварии угонщик скрылся пешком.

Вскоре он силой отобрал у 28-летней девушки автомобиль "Ниссан".

Однако далеко уехать на нем не удалось: на трассе мужчина допустил опрокидывание авто", - рассказали полицейские.

Очевидцы вызвали скорую помощь, которую фигурант также угнал.





На "Jac Sunray", принадлежащем областной станции скорой неотложной помощи, злоумышленник вновь заехал в город и сразу же был задержан экипажем патрульной полиции по плану "Перехват "", - поделились в пресс-службе ДП.

Подозреваемый 1994 года рождения, как было установлено в ходе медицинского освидетельствования, находился в состоянии наркотического опьянения. Он под стражей.

По фактам неправомерных завладений чужих транспортных средств в отделе полиции при УП Медеуского района (1) , а также в Енбекшиказахском РУП (2) зарегистрированы три уголовных дела. Кроме того, начаты официальные разбирательства по фактам трех ДТП. Обстоятельства устанавливаются", - заключили в полиции.