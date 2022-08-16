Сразу три цеха по производству поддельного алкоголя обнаружили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 15 АВГУСТА - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Туркестанской области пресечена деятельность трех подпольных цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что группа граждан в складских помещениях, расположенных на территории Туркестанской области и Шымкента, организовала подпольные цеха по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через торговые точки на территорий Туркестанской области", - сообщили в ведомстве.

В ходе обыска цехов установлены и изъяты 5,5 тысячи учетно-контрольных марок, более 5 тонн спиртосодержащей жидкости, 6,5 тысячи бутылок водки и более 24 тысяч этикеток.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.