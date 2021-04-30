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Стало известно, сколько денег изъяли у задержанной в Алматы судьи

29.04.2021 7480
АЛМАТЫ. 29 АПРЕЛЯ - Алматинский городской суд также обратился в прокуратуру о привлечении к уголовной ответственности лиц, занимающихся распространением ложной информации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соцсетях была распространена информация, что у судьи Медеуского района Алматы Жолмановой в кабинете при обыске обнаружили 4500 долларов. Дома - 2 800 000 долларов. В машине - 600 000 долларов. 
 
В пресс-службе городского суда Алматы заявили, что в служебном кабинете изъято 10 000 долларов, в доме судьи ничего не изъято. Полномочия судьи приостановлены распоряжением председателя Верховного суда РК.
 
Напомним, судья подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу. 
 

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