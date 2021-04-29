В Алматы судью подозревают в получении взятки

АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - Отделом внутренней безопасности Алматинского городского суда и департаментом КНБ по Алматы проводилась совместная проверка в отношении судьи Медеуского районного суда города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ДКНБ начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи190 УК РК. Генеральным прокурором дано согласие на продолжение досудебного расследования, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.

Судья подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу. При обыске у судьи обнаружена и изъята крупная сумма.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.





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