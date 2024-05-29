28.05.2024, 12:26 48241
Стрельба и поножовщина в Актобе: один из пострадавших скончался
Четверо подозреваемых установлены и водворены в ИВС
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Актобе. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Актобе установили и задержали участников драки, в результате которой скончался один человек.
28 мая в Актобе в БСМП с дробовыми и ножевыми ранениями ног были доставлены несколько жителей области в возрасте от 18 до 22 лет. Один из доставленных от полученных ножевых ранений скончался в реанимационном отделении", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
По горячим следам по подозрению в совершении данного преступления полицией установлены и задержаны четверо подозреваемых. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.
По факту убийства и хулиганства проводятся досудебные расследования.
Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника ДП Актюбинской области.
Ранее два жителя Алматы устроили поножовщину в центре города.
3 января в Актобе двое подростков скончались от ножевых ранений в результате групповой драки.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
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29.05.2024, 15:02 1041
Обманувшие дольщиков и застройщика на миллиарды тенге мошенники получили тюремные сроки в Алматы
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы осудили группу мошенников, обманувших дольщиков и застройщика на 3,5 млдр тенге, сообщили в пресс-службе суда Алматы.
Семеро человек оказались на скамье подсудимых по делу о мошенничества в особо крупном размере.
Согласно материалам суда, директор ТОО, и шестеро ее подельников привлекали покупателей на приобретение жилья в двух строящихся ЖК. Однако реализация квартир была заведомо невозможной ввиду того, что разрешения на привлечение денег дольщиков у застройщика не было. Несмотря на это, подсудимым удалось вовлечь в эту аферу 150 лиц, потративших на приобретение квартир 3,5 млрд тенге.
В результате застройщику пришлось полностью возместить обманутым дольщикам материальный ущерб.
Отмечается, что на вырученные денежные средства супружеская пара подсудимых выкупили участок в Алматы.
Под предлогом строительства ЖК были привлечены дольщики, хотя изначально строить данный ЖК не входило в их планы. В итоге, к ним незаконно перетекли денежные средства и имущество 7 потерпевших на сумму около 300 млн тенге. О возмещении материального вреда они договорились, подписав медиативное соглашение", - рассказали в пресс-службе суда Алматы.
Отмечается, что подсудимые вину не признали, ссылаясь на то, что фактически желали реализовать квартиры.
Суд признал всех семерых подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 5 лет до 6 лет 8 месяцев, с удовлетворением гражданского иска потерпевшего. Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в дольщиков обманули на 2,5 млрд тенге в Актобе.
29.05.2024, 11:09 8646
О многомиллионных взятках и мошенничестве рассказали в Антикоре
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - О различных фактах взяточничества и мошенничества рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.
Отдельные лица, стремясь к личной выгоде и злоупотребляя доверием граждан, подстрекают их к даче взяток за решение различных вопросов. Часто люди становятся жертвами мошенников, передавая им денежные средства", - сообщили в Антикоре.
В частности, в Астане к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" "Хлебная база № 2 и № 5" Жусупов М.
Он подозревался в покушении к даче взятки в сумме 350 тыс. долларов США должностным лицам госорганов за увод от уголовной ответственности по факту хищения зерновых культур в особо крупном размере. Настоящим приговором за подстрекательство к даче взятки и покушение на мошенничество осуждены Барабаш И. и Демесинов Т. к 10 годам лишения свободы каждый", - говорится в информации.
В Костанае оглашен приговор в отношении адвоката Костанайской коллегии адвокатов Бранцева О.В. Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Бранцев О.В. под предлогом дачи взятки должностным лицам правоохранительных органов за увод от уголовной ответственности незаконно завладел денежными средствами своего подзащитного Сансызбаева А.К. в размере 600 тыс. тенге. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет 12 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - рассказали в ведомстве.
Приговоры не вступили в законную силу.
Напоминаем, что взяткодатели и посредники во взяточничестве наряду со взяткополучателями лишены возможности в условно досрочном освобождении.
За дачу взятки предусмотрено до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности, лишение воинских званий, классных чинов, госнаград и т.д.
Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин добровольно сообщил правоохранительному органу или в отношении него имело место вымогательство. Во всех остальных случаях взяткодатель несет уголовное наказание.
В свою очередь напоминаем, что лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающим содействие в противодействии коррупции, выплачивается единовременное денежное вознаграждение.
Ранее в Астане за взятки были осуждены директор финдепартамента и главный специалист Продкорпорации.
Всего с начала года в Казахстане 156 госслужащих совершили тяжкие преступления. Среди самых распространенных правонарушений: взяточничество, хищения и растрата чужого имущества, злоупотребление должностными полномочиями.
29.05.2024, 10:15 10676
Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Алматы
Фото: КНБ
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двух иностранцев, подозреваемых в пропаганде терроризма, задержали в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
28 мая 2024 года КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы по подозрению в пропаганде терроризма задержаны двое иностранных граждан. По данным следствия, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию. В Казахстан прибыли в текущем году, постоянной работы не имели", - проинформировали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
29.05.2024, 09:42 13806
Подозреваемого в убийстве экстрадировали из России в Казахстан
Фото: скриншот из видео
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за убийство, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В январе 2023 года в городе Шымкенте он в составе группы лиц по предварительному сговору совершил убийство. Подельники подозреваемого осуждены к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. В декабре прошлого года он задержан на территории Российской Федерации. По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого в РК", - говорится в сообщении.
В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.
29.05.2024, 09:03 15221
В Казахстане выявлено 49 фактов торговли людьми
Фото: Polisia.kz
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД с 22 по 24 мая проведено оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-трафик". Выявлено 49 фактов торговли людьми, девять из которых в отношении несовершеннолетних, сообщает Polisia.kz.
За создание и руководство ОПГ в отношении лиц, осуществляющих противоправную деятельность, связанную с "трафиком" людей, начато три досудебных расследования. К примеру, в Астане пресечена преступная группировка из 17 человек, которая наладила схему по вовлечению и принуждению молодых девушек к сексуальной эксплуатации на территории девяти "элитных" банных комплексов. Проведено более 30 обысковых мероприятий, изъяты денежные средства и шесть автомашин. Основные фигуранты арестованы. Аналогичное ОПГ ликвидировано в Шымкенте. Здесь также изъяты денежные средства на сумму более 1 млн тенге, 16 тысяч долларов США и 10 автомашин. Лидеры и участники взяты под стражу. Похожая преступная группа с 2023 года действовала и в Петропавловске, где под угрозами физического насилия и шантажа в сексуальную эксплуатацию вовлекались молодые девушки. Уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ в производстве", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.
В Караганде задержана группа, организовавшая "бизнес" путем принуждения к попрошайничеству людей с ограниченной возможностью под угрозами физического насилия. За счет своих жертв преступники получали доход до 10 млн тенге в год. Действия аналогичных преступных групп пресечены на территории Актюбинской, Алматинской и Мангистауской областей, где инвалидов и малолетних детей использовали на рынках и вокзалах. Все фигуранты задержаны. Работа в данном направлении продолжается", - сказал Куандык Алпыс.
28.05.2024, 21:21 34946
В Астане на одной из строек произошел конфликт между рабочими
Полицейские установили всех участников инцидента
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях и мессенджерах распространяются слухи вокруг инцидента, произошедшего 27 мая между рабочими на одной из строек столицы.
Департамент полиции Астаны в своем аккаунте в Instagram сообщил, что на строительном объекте во время работ между рабочими произошел конфликт, причиной которого стало то, что один из мужчин прошел по подготовленному к стяжке полу, на что другой рабочий сделал ему замечание.
По прибытии полиции конфликт урегулирован. Сотрудники полиции установили всех участников инцидента, в отношении них будут приняты предусмотренные законом меры.
28.05.2024, 16:44 41116
Директор колледжа получил 7 лет тюрьмы за присвоение 29 млн тенге
Глава учебного заведения необоснованно издал приказы о премировании 29 работников и присвоил выделенные средства
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Актау. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Директор гуманитарного колледжа в Мангистауской области присвоил 29,5 млн тенге, предназначенных для выплаты премий работникам, сообщает областная прокуратура.
По информации прокуратуры Мангистауской области, директор колледжа в период с декабря 2022 года по август 2023 года, издав необоснованные приказы о премировании 29 работников колледжа, незаконно присвоил денежные средства в размере 29,5 млн тенге.
Приговором Бейнеуского районного суда директору колледжа назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Причиненный ущерб полностью взыскан в доход государства.
Напомним, главбух и замдиректора школы в Алматы отделались ограничением свободы за многомиллионные хищения.
28.05.2024, 13:29 46706
Январские события: экс-замначальника полиции Алматы задержан по делу о пытках
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура сообщила о задержании бывшего заместителя начальника департамента полиции Алматы Берика Абильбекова по делу о пытках во время январских событий.
По информации ведомства, экс-начальник ДП Алматы задержан сегодня в рамках расследования уголовного дела о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в условиях спецприемника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области.
Иные подробности данного дела разглашению не подлежат.
Напомним, в апреле прошлого года экс-главе полиции Алматинской области Серику Кудебаеву вынесли приговор. Он был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в колонии средней безопасности.
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