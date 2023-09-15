Студента-дроппера задержали в Кокшетау

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Кокшетау. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Кокшетау задержали 19-летнего студента, который участвовал в мошеннической схеме по вымогательству денег у пенсионерок.





Жертвами телефонных мошенников стали сразу 3 жительницы Кокшетау.





29 и 31 августа на стационарные телефоны 88-летней, 84-летней и 82-летней потерпевших поступили звонки с одной и той же информацией. Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что внуки попали в ДТП. Решить вопрос мошенники предложили с помощью денег и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения", - сообщает Polisia.kz .





Все пожилые женщины проживали одни и не смогли сразу связаться с родственниками.





Деньги у пенсионерок забрал 19-летний курьер, являющийся студентом одного из колледжей Кокшетау.





Дроппера оперативники задержали 31 августа. По словам юноши, о мошенничестве он не знал. Его работодатель сообщил ему лишь то, что необходимо забирать деньги и переводить их на указанные счета. Подозрение у задержанного не вызвало и то, что во всех трех случаях деньги отдавали пожилые женщины", - отметили в полиции.





Во время допроса молодой человек рассказал, что новую "работу" через мобильное приложение он нашел 27 августа. Рабочий график вполне устроил студента: всего несколько часов в день и процент от каждой вырученной суммы.





В настоящее время задержанный проходит по уголовному делу в качестве одного из участников преступной схемы. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".



