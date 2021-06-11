Суд присяжных оправдал жителя Акмолинской области по делу об изнасиловании 12-летней девочки

КОКШЕТАУ. 10 ИЮНЯ - Руководитель общественного фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова рассказала об оправдательном приговоре, который суд присяжных вынес в отношении насильника 12-летней девочки, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Акмолинской области 12-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию с декабря 2019 года по июнь 2020 года , преступления совершали трое местных мужчин, возраст которых 25-26 лет. О том, что ее несовершеннолетнюю дочь регулярно насиловали взрослые мужчины, мама узнала случайно. Женщина заметила кровоподтеки на теле ребенка, но разговорить подростка ей не удалось. Худшие опасения матери подтвердило медицинское обследование. Ребенок сначала не хотел говорить все это. Ей было тяжело, ее запугали. В тот же день поработали с психологом, и девочка все рассказала, сразу подали заявление в полицию. По словам девочки, как минимум, трое мужчин, приятелей родного дяди, принуждали ее к сексу. Преступники настолько осмелели, что наведывались в гости к своей жертве и, угрожая тем, что расскажут обо всем одноклассникам, продолжали удовлетворять свои сексуальные потребности. Как только об этом стало известно родственникам девочки, они задержали одного из подозреваемых, который подтвердил слова подростка. "Я был выпивший. И да, я изнасиловал ее", - написала Дина Смаилова на странице фонда в Фейсбуке.

Фонд #НеМолчиKZ сообщал об этом преступлении в июне 2020 года . Дело сразу было взято на контроль руководства департамента полиции области, Генерал Арманбек Баймурзин лично выезжал на место преступления в село Караоткель, встречался с родителями девочки, отметила Дина Смаилова.

По ее словам, 25 мая двум из трех подозреваемых в Кокшетау вынесли приговор.

Подсудимому М.С. дали 20 лет, второй К.Р. получил 21 год по части 4 статьи 120 (изнасилование, совершенное неоднократно - прим. агентства) и каждый должен выплатить моральный ущерб по два миллиона тенге. Третий подозреваемый К.Б. потребовал, чтобы его судили судом присяжных, и 8 июня суд присяжных вынес ему приговор! Только сильно не удивляйтесь и не нервничайте. Суд присяжных полностью оправдал третьего обвиняемого, и он вышел из зала суда! Мама девочки, рыдая сообщила нам, что все присяжные сидели, опустив от стыда головы! При этом прокурор запросил 20 лет! В чем дело? Как такое произошло, ведь была экспертиза, которая подтвердила его данные, были даже его признательные показания в самом начале, а потом в суде присяжных его оправдали! Мама девочки выражала недоверие суду присяжных, потому что половина состава были учителя Акмолинской области, но ее никто не услышал. Мы лишь задаемся вопросами, как такое произошло, что не так с судами присяжных? Целый год длились суды и теперь родителям предстоит еще один круг ада, будут поддавать на апелляцию", - написала Дина Смаилова.

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