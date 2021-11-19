Суд рассмотрел апелляционную жалобу Биртанова

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НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Следственный суд Нур-Султана рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова на решение о продлении его домашнего ареста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Адвокаты экс-министра заявили отвод судье судебной коллегии Элеоноре Онгарсыновой. Судья Алмас Тажимбетов отклонил отвод.

Апелляционную жалобу рассматривала судья Элеонора Онгарсынова. Прокурор Толеген Жараспаев попросил оставить постановление о продлении домашнего ареста без изменений.

Постановление от 12 ноября оставить без изменений, частные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Напомним , 12 ноября Следственный суд Нур-Султана продлил домашний арест экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову.

Экс-министра здравоохранения и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге.

Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.