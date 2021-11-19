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Суд рассмотрел апелляционную жалобу Биртанова

18.11.2021, 20:51 28108
Суд рассмотрел апелляционную жалобу Биртанова
Фото: yvision.kz
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Следственный суд Нур-Султана рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова на решение о продлении его домашнего ареста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Адвокаты экс-министра заявили отвод судье судебной коллегии Элеоноре Онгарсыновой. Судья Алмас Тажимбетов отклонил отвод.
 
Апелляционную жалобу рассматривала судья Элеонора Онгарсынова. Прокурор Толеген Жараспаев попросил оставить постановление о продлении домашнего ареста без изменений.
 

Постановление от 12 ноября оставить без изменений, частные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения", - сказала судья.

 
Напомним, 12 ноября Следственный суд Нур-Султана продлил домашний арест экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову.
 
Экс-министра здравоохранения и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге. 
 
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей. 
 

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В Акмолинской области мошенники подделали чеки на 3 млн тенге

18.11.2021, 20:53 26245
В Акмолинской области мошенники подделали чеки на 3 млн тенге
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 18 НОЯБРЯ - 16 ноября в дежурную часть УП Кокшетау поступило заявление от предпринимательницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Женщина сообщила, что в период с 12 августа по 15 ноября неизвестные лица путем обмана завладели продуктами из торговой точки на сумму более 3 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое подозреваемых 24 и 30 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Мужчины на протяжении длительного времени предоставляли фальшивые чеки об оплате. По данному факту начато досудебное производство по статье 190 УК (Мошенничество).
 

Интернет-мошенники украли 10 млн тенге со счета у жителя Петропавловска

18.11.2021, 14:05 68905
Интернет-мошенники украли 10 млн тенге со счета у жителя Петропавловска
Фото: из открытых источников
ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 НОЯБРЯ - Интернет-мошенничество на 10 миллионов тенге расследуют полицейские Петропавловска, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента СКО, в управление городской полиции обратился житель Петропавловска с заявлением о мошенничестве. 
 

Ему позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, будто кто-то оформил на его имя крупный кредит. Со слов звонившего, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления, следовало "выбрать кредитный лимит". Доверившись человеку на том конце провода, потерпевший оформил кредиты на 10 миллионов тенге в разных банках. Полученные средства по инструкции злоумышленника он перевел на предложенный "резервный счёт", откуда деньги тотчас исчезли. Потерпевший сообщил, что слышал об уловках преступников, но не думал, что такое может произойти с ним", - рассказал подполковник полиции Руслан Сыздыков. 

 
По словам Сыздыкова, мошенник убедил потерпевшего, будто неизвестные лица следят за каждым его шагом, прослушивают телефон, готовы в любую минуту оформить на него новый кредит. Звонил по мессенджеру WhatsApp, уверяя, что это единственный безопасный канал связи. 
 

Приемы психологического давления разнятся от случая к случаю, общее у них одно: преступники торопят своих жертв, уверяют, что решение необходимо принять незамедлительно, не дают времени на размышление", - подчеркнул глава отдела полиции.

 
Полицейские просят людей быть бдительными и помнить: настоящие работники службы безопасности банков не могут делать подобных звонков, требовать выполнения тех или иных финансовые операций. 
 

Если на ваш телефон позвонили "из СБ банка", смело бросайте трубку. Достоверную информацию о состоянии своих счетов вы можете получить, лично обратившись в отделение банка", - отметили в департаменте. 

 

В Семее выявлен факт незаконной продажи табачной продукции

18.11.2021, 13:47 53812
В Семее выявлен факт незаконной продажи табачной продукции
Фото: newsbel.by
СЕМЕЙ. 18 НОЯБРЯ - В Семее выявлен факт незаконной продажи табачной продукции. Согласно данным проведенной экспертизы, стоимость продукции оценивается в 54 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сотрудники департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области выявили незаконную реализацию табачной продукции в городе Семее", - сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

 
В результате проведенных обысков на складах, в торговых точках и автомашинах, принадлежащих фигурантам дела, изъято более 116 тысяч сигарет без акцизных марок различного наименования.
 
Как сообщили в ведомстве, согласно данным проведенной экспертизы, стоимость табачной продукции оценивается в 54 млн тенге.
 
По данному факту проводится досудебное расследование.
 
 

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