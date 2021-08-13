Суд санкционировал арест в отношении Анатолия Балушкина

НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Суд санкционировал арест в отношении учредителя группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу Восточно-Казахстанской области, в отношении Балушкина расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее сообщалось , что контролирующий акционер АО "Азия Авто" и АО "БИПЭК Авто Казахстан" скрывается от следствия и объявлен в розыск.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства