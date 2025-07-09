Суд вынес приговор по делу о коррупции при реконструкции котельных в Астане

В суде было оглашено частное постановление в связи с вызвавшей большой общественный резонанс историей о возможных нарушениях законности при ведении досудебного расследования

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Атырау. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд оправдал жительницу Атырау Жансаю Каршегенову, которою ранее осудили на 3 года с отсрочкой по нашумевшему "рыбному делу", передает корреспондент агентства.





Приговор суда №2 города Атырау Атырауской области от 2 мая 2023 года в отношении Каршегеновой Жансаи Уразгалиевны отменить. Постановить новый оправдательный приговор. Каршегенову Жансаю Уразгалиевну признать невиновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 5 частью 2 статьи 399 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) и оправдать", - огласила приговор председательствующая по делу судья Татти Уалиева.





Кроме того, приговором отменена мера пресечения в виде домашнего ареста, а за Каршегеновой было признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. По словам судьи, "апелляционный приговор вступает в законную силу с момента его оглашения".





Также в суде было оглашено частное постановление в связи с вызвавшей большой общественный резонанс историей о возможных нарушениях законности при ведении досудебного расследования.





Обратить внимание прокурора Атырауской области Жумаканова на нарушения законности со стороны следователя ДЭР Рыскалиева, допустившего существенные нарушения законности при производстве досудебного расследования по уголовному делу в отношении Каршегеновой Жансаи Уразгалиевны для принятия мер прокурорского реагирования. По частному постановлению не позднее, чем в месячный срок должны быть приняты необходимые меры и о результатах сообщено суду", - заявила судья Т. Уалиева.





Как сообщалось ранее, что Жансаю Каршегенову осудили на 3 года с отсрочкой и выплатой 50-миллионного ущерба по статье 339 УК РК. Ее обвинили в незаконном хранении запрещенной рыбы, несмотря на то что ее законное происхождение она сама доказала суду и следствию.



