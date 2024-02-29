Судисполнитель в Алматинской области похитил алименты

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативниками МВД Казахстана с 19 по 27 февраля на территории страны задержано 87 разыскиваемых уголовных преступников, 17 из них - по запросу иностранных коллег, сообщает - Оперативниками МВД Казахстана с 19 по 27 февраля на территории страны задержано 87 разыскиваемых уголовных преступников, 17 из них - по запросу иностранных коллег, сообщает Polisia.kz





В области Абай задержан находившийся в международном розыске преступник. Он в 2018 году в Алматы в составе группы по предварительному сговору совершил убийство. Два его подельника ранее были установлены и осуждены", - сказал начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.





Кроме того, в Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту "Жибек жолы". В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области России, совершил убийство трех человек.





В Жамбылской области задержан еще один узбекистанец, разыскиваемый правоохранителями соседнего государства за совершение квартирной кражи в особо крупном размере.





В Кызылорде задержан подозреваемый в похищении человека. По предварительным данным, в 1996 году злоумышленник в составе группы лиц, применив силу и посадив в машину, увез в неизвестном направлении двух человек. Соучастник преступления ранее был задержан сотрудниками полиции.





Также задержан житель Шымкента, который завладел деньгами знакомого, пообещав поставить бензин по низкой цене. Ущерб составил почти 18 млн тенге.





В Алматинской области задержаны двое мужчин, которые избили и нанесли ножевое ранение иностранному гражданину. Все преступники водворены в изолятор временного содержания", - сообщил официальный представитель МВД.





Кроме того, сотрудниками криминальной полиции республики установлено местонахождение 53 без вести пропавших лиц.