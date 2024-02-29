28.02.2024, 10:45 34571
Судисполнитель в Алматинской области похитил алименты
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Конаев. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области частный судебный исполнитель на протяжении полутора лет совершал хищение алиментов. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
В течении указанного времени на содержание ребенка на специальный счет судебного исполнителя с заработной платы должника перечислено 816 тыс. тенге. Эти деньги судебным исполнителем далее на счет матери ребенка не перечислялись. При этом, несмотря на добросовестность перечисления алиментов, судебным исполнителем принят весь комплекс ограничительных мер, вплоть до приостановления действия водительского удостоверения должника. В результате вышеуказанных незаконных действий судисполнителя отец лишился работы и источника дохода, а ребенок причитающихся ему алиментов", - проинформировали в прокуратуре.
По направленным прокуратурой области материалам департаментом полиции в отношении судебного исполнителя возбуждено уголовное дело по статье 251 УК РК (Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем).
Также принятыми мерами восстановлено водительское удостоверение должника и он трудоустроен на прежнюю работу.
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29.02.2024, 09:41 1281
КНБ задержал жителя Шымкента, подозреваемого в пропаганде терроризма
Фото: КНБ РК
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Шымкент. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 28 февраля КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель города Шымкента, подозреваемый в пропаганде терроризма.
Он подозревается в пропаганде терроризма посредством социальных сетей. По материалам следствия, ранее задержанный длительное время проживал в одной из стран дальнего зарубежья, где был вовлечен в радикальную идеологию", - сообщили в КНБ.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса. Иная информация не подлежит разглашению.
29.02.2024, 09:11 1656
МВД Казахстана за неделю задержало 87 разыскиваемых преступников
Фото: Polisia.kz
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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативниками МВД Казахстана с 19 по 27 февраля на территории страны задержано 87 разыскиваемых уголовных преступников, 17 из них - по запросу иностранных коллег, сообщает Polisia.kz.
В области Абай задержан находившийся в международном розыске преступник. Он в 2018 году в Алматы в составе группы по предварительному сговору совершил убийство. Два его подельника ранее были установлены и осуждены", - сказал начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Кроме того, в Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту "Жибек жолы". В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области России, совершил убийство трех человек.
В Жамбылской области задержан еще один узбекистанец, разыскиваемый правоохранителями соседнего государства за совершение квартирной кражи в особо крупном размере.
В Кызылорде задержан подозреваемый в похищении человека. По предварительным данным, в 1996 году злоумышленник в составе группы лиц, применив силу и посадив в машину, увез в неизвестном направлении двух человек. Соучастник преступления ранее был задержан сотрудниками полиции.
Также задержан житель Шымкента, который завладел деньгами знакомого, пообещав поставить бензин по низкой цене. Ущерб составил почти 18 млн тенге.
В Алматинской области задержаны двое мужчин, которые избили и нанесли ножевое ранение иностранному гражданину. Все преступники водворены в изолятор временного содержания", - сообщил официальный представитель МВД.
Кроме того, сотрудниками криминальной полиции республики установлено местонахождение 53 без вести пропавших лиц.
28.02.2024, 13:47 32361
Бишимбаев, Абиш, Рыскалиев: ряд резонансных дел прокомментировали в Генпрокуратуре
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд громких и резонансных уголовных дел прокомментировал в кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.
В частности, журналисты поинтересовались у представителя ведомства о местонахождении бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша, сообщает Sputnik.
Я знаю, что дело в суде, а где он, что он... Он в Казахстане. Когда он был под следствием, у него был статус "под подпиской о невыезде". Дальше я не могу сказать, потому что я тоже к этому делу допуска не имею", - рассказал Чиндалиев.
На вопрос, какой сейчас статус у Самата Абиша, Чиндалиев ответил: "Подсудимый, наверное".
Он также отметил, что дело Самата Абиша расследовалось в секретном режиме.
19 января официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай заверял, что Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде. С ним проводятся следственные действия. Уголовное дело против племянника Назарбаева по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий возбудили в сентябре прошлого года.
Чиндалиев также прокомментировал резонансное дело экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, которого, по мнению журналистов, в последнее время активно пытаются обелить.
Во время суда всем этим фактам будет дана оценка", - цитирует замгенпрокурора Zakon.kz.
Он напомнил, что дело Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, поступило в суд.
Там будет соответствующий гособвинитель. У сторон есть право заявлять ходатайство о проведении суда присяжных. Прокурор есть, который надзирает за этим делом", - ответил журналистам Чиндалиев.
Также замгенпрокурора спросили, почему безнаказанно разгуливает в Лондоне осужденный и подавшийся в бега бывший аким Атырауской области Бергей Рыскалиев, сообщает КазТАГ. По словам Чиндалиева, из-за отсутствия соответствующих соглашений с Лондоном о выдаче преступников казахстанские правоохранительные органы ничего не могут сделать. При этом приговор экс-акиму вынесен заочно.
Ранее сообщалось, что в результате судебного разбирательства по делу Рыскалиевых и других фигурантов с января 2014 года судом было исследовано 12 блоков преступных деяний: "квартиры", "приватизация объектов", "строительство мостов", "Атырау Курман Курылыс", "деятельность ТОО "Снаб Ойл Строй", "газификация". На скамье подсудимых находились 22 человека, среди которых бывшие чиновники различного уровня, работники частных подрядных компаний, вовлеченные в организованную преступную группу и выполнявшие заказы областного и городского акиматов, частные лица, занимавшиеся обналичиванием похищенных денежных средств. Все обвиняемые приговорены к срокам от 2,6 до 15 лет лишения свободы", - пишет сайт.
Сам Рыскалиев был объявлен в международный розыск. Следствие считает, что он организовал преступное сообщество, в которое входили три ОПГ, созданные с 2008 по 2011 годы. Сумма вменяемых хищений бюджетных средств превышает 71 млрд тенге.
В середине июня 2020 года выяснилось, что Рыскалиевым решили вернуть ранее конфискованное имущество - соответствующее дело рассматривал Верховный суд.
27.02.2024, 19:54 45561
Начато досудебное расследование в отношении руководства АНПЗ
Фото: КМГ
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Атырау. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Атырауской области при координации прокуратуры региона начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Ранее по результатам работы комиссии АО "НК "КазМунайГаз" принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО "АНПЗ" Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора - главного инженера Адилета Шошанбаcова.
Напомним, на заводе возник конфликт между генеральным директором и его заместителями. Вице-глава АНПЗ Адилет Шошанбасов разместил в соцсетях обращение на имя президента, в котором подробно рассказал о причинах недавней аварии на АНПЗ, возможных хищениях и многочисленных нарушениях производственного процесса на предприятии. В ответ генеральный директор Галымжан Жусанбаев тоже записал видеообращение к президенту, в котором заявил, что информационная кампания против него начата с целью скрыть факты недобросовестной деятельности.
27.02.2024, 15:36 49806
Скандал с оружием в Алматы: кого из руководства ДП уволили
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько руководителей департамента полиции Алматы лишились должностей после скандала с оружием.
Кто именно был уволен и кого назначили на освободившиеся должности, сообщается в материале Zakon.kz.
Ранее МВД РК сообщило об увольнении ряда руководителей ДП Алматы после выявленной недостачи оружия.
Сохранили должности первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков и заместитель главы ДП Ольга Агафонова", - пишет сайт.
Освобождены от должности заместители начальника ДП Алматы:
- Дидар Аханов;
- Кайрат Нурмагамбетов;
- Олжас Мырзабеков;
- Даурен Утебаев.
Вместо них назначены:
- заместителем начальника ДП Алматы (по следствию) Рустам Шарибаев;
- и.о. заместителя начальника ДП (по оперативной работе) Куатбек Науатов, ранее возглавлявший управление криминальной полиции;
- и.о. заместителя начальника ДП (по кадровой работе) Ержан Узабаев, ранее возглавлявший управление местной полицейской службы;
- и.о. заместителя начальника ДП (по общим вопросам) Нурлан Аманбек, ранее возглавлявший управление полиции на метрополитене.
Напомним, в начале февраля в пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года. Тогда было возбуждено уголовное дело.
26.02.2024, 14:22 82046
Дело Куандыка Бишимбаева поступило в суд
Фото: Polisia.kz
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дело об убийстве Салтанат Нукеновой поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
Уголовное дело в отношении подозреваемых Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны 26 февраля, сообщили в пресс-службе городского суда.
Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений прошлого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Помимо убийства с особой жестокостью, экс-министру вменяют обвинение в истязании.
Директор "Гастроцентра", который является братом Бишимбаева, обвиняется по статье 432 (Укрывательство) и статье 434 (Недонесение о преступлении) Уголовного кодекса.
Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева заявила о попытках оправдать экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. По ее словам, во время суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой будут предприниматься попытки намеренного искажения фактов с целью обелить подсудимого.
Между таем, как сообщает Telegram-канал Qumash, Бишимбаев хочет открытый суд с присяжными. Эту информацию подтвердила адвокат подсудимого Лейла Рамазанова.
26.02.2024, 09:51 86746
Организатора финпирамиды в Астане приговорили к длительному сроку заключения
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Организатор структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus на территории Астаны приговорена к длительному сроку заключения, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
Установлено, что в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN" с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США. Денежные средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты и для учета и перераспределения отражались на платформе "energyeolus.info", созданной зарубежными хакерами", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что в Астане 535 человек вложили свои денежные средства в финпирамиду.
По решению суда криптовалюта в размере 408 тыс. USDt, эквивалентных 187 млн тенге, конфискована в доход государства. Приговором суда организатор признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.
В АФМ напомнили, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
26.02.2024, 08:41 87786
МВД пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции в результате длительной разработки и комплекса оперативно-следственных мероприятий пресекли деятельность устойчивой преступной группы, наладившей канал поставки наркотиков из Шуcкого района Жамбылской области в Алматы, сообщает Polisia.kz.
Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке бойцов спецподразделений на территории города Алматы и Алматинской области проведены одновременные задержания. Оперативниками установлены организатор и 11 причастных лиц к незаконному сбыту марихуаны и гашиша. В их числе закупщики, перевозчики, сопровождающие, арендаторы помещений для хранения, расфасовщики и реализаторы.
В ходе обысков обнаружено и изъято 40 кг марихуаны и 15 кг гашиша, расфасованных по целлофановым пакетам, и мобильные телефоны с подтверждением причастности к криминальному бизнесу. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Проводятся оперативные и следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
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