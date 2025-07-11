10.07.2025, 20:27 30016
Супруги из Кокшетау поверили "сотрудникам" Казпочты и лишились 18 млн тенге
Супруги, действуя по указаниям мошенников, оформили кредиты в трех банках
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Кокшетау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В управление полиции Кокшетау обратилась супружеская пара с заявлением о мошенничестве, в результате которого они лишились более 18 млн тенге. Преступники, представившись сотрудниками государственных организаций, обманным путем завладели их средствами, сообщает Polisia.kz.
На мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, представился сотрудником АО "Казпочта" и сообщил о поступлении заказного письма от Налогового комитета. Позже началась цепочка звонков от якобы сотрудников ЦОН, Cyberpol, Министерства юстиции, в ходе которых жертве внушили, что на ее имя и имя мужа оформлены мошеннические кредиты и единственный способ спасти средства - оформить кредиты самостоятельно и перевести деньги на безопасные счета.
Супруги, действуя по указаниям мошенников, оформили кредиты в трех банках, после чего перевели деньги на счета подставных лиц. Общий ущерб составил 18 млн 252 тысяч 659 тенге.
Полицейские установили получателей средств, среди которых граждане из различных регионов Казахстана. По факту мошенничества начато досудебное расследование. Устанавливаются организаторы, в пользу которых подставные лица делали переводы.
Ранее казахстанских родителей предупредили о росте цифрового мошенничества в отношении несовершеннолетних. Граждан призывают усилить меры безопасности детей в цифровом пространстве и интернете.
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11.07.2025, 11:12 6006
Кровать за 1,2 млн тенге: в Кызылординской области главбуха инфекционной больницы подозревают в хищении
Фото: unsplash.com
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Кызылорда. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Главного бухгалтера Кызылординской областной инфекционной больницы подозревают в хищении денежных средств путем завышения закупочной стоимости медицинских кроватей, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Для обоснования высокой цены использовались подложные ценовые предложения, подготовленные супругой подозреваемого. По итогам проведенного тендера между ТОО и больницей заключен договор на закупку 220 медицинских кроватей общей стоимостью 259 млн тенге, цена одной кровати составила 1,2 млн тенге. При этом реальная закупочная стоимость одной кровати не превышала 460 тысяч тенге - в три раза ниже заявленной. Таким образом, сумма необоснованно завышенных расходов составила 129 млн тенге. В ходе следствия на имущество подозреваемых стоимостью 111 млн тенге наложен арест", - заявили в АФМ.
Подчеркивается, что ущерб государству на сумму 129 млн тенге возмещен в полном объеме.
Главный бухгалтер помещен под стражу сроком на 2 месяца. Уголовное дело направлено в суд", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что дирекция Шымкентского театра похитила свыше 136 млн тенге.
11.07.2025, 09:52 8616
Из ОАЭ в Казахстан экстрадировали предполагаемого подельника ОПГ Дикого Армана
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры РК
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах из города Дубая экстрадирован предполагаемый соучастник ОПГ Джумагелдиева, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Он подозревается в том, что в период с 5 по 7 января 2022 года в Алматы в составе банды Джумагелдиева принимал активное участие в массовых беспорядках. После совершения преступлений подозреваемый скрылся и около трех лет находился в международном розыске, затем задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - уточнили в Генпрокуратуре.
10.07.2025, 17:08 35426
Фельдшера скорой помощи ранили из травматического пистолета в Жамбылской области
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Тараз. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области фельдшер из села Байзак получил ранение из травматического пистолета, заведено уголовное дело.
Согласно информации, появившейся в СМИ, инцидент произошел из-за того, что фельдшер скорой помощи отговаривал участников спора от использования дефибриллятора на здоровом человеке. Однако один из участников настаивал на проведении эксперимента. В результате спор перерос в ссору, в ходе которой фельдшеру выстрелили в грудь из травматического пистолета.
В департаменте полиции области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство".
В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в полиции.
Пострадавший медработник был доставлен в Байзакскую районную больницу, его состояние оценивается как стабильное.
Напомним, в Астане виновный в причинении фельдшеру скорой медицинской помощи телесных повреждений отделался условным наказанием.
10.07.2025, 16:24 37196
В Астане более 400 семей вложили 4,6 млрд тенге в долевое строительство и остались без жилья
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане завершено расследование уголовного дела по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, организаторы преступной схемы привлекали денежные средства граждан для строительства трех жилых комплексов, не имея на то соответствующих разрешений и нарушая требования законодательства. В результате пострадали более 400 семей, вложив в долевое строительство 4,6 млрд тенге.
Полученные денежные средства использовались нецелевым образом, а строительство объектов вовсе не проводилось.
Прокуратура столицы призывает граждан перед покупкой квартиры тщательно проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков. Это поможет избежать мошенничества и защитить свои права", -добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане усилят контроль за долевым строительством.
10.07.2025, 13:30 42186
Зажигательную смесь кинули в подъезде Дома министерств: задержан подозреваемый
Фото: depositphotos.com
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции города Астаны установлен и задержан 24-летний подозреваемый в поджоге в подъезде Дома министерств, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявили в ДП.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Астаны рассказали подробности произошедшего.
Сегодня ранним утром в одном из подъездов Дома министерств сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место оперативно прибыли силы и средства ДЧС Астаны. В ходе разведки установлено, что неизвестный мужчина проник в здание и бросил зажигательную смесь на турникет, в результате чего произошло возгорание на площади около двух квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет.
Напомним, в прошлом году мужчина из-за нерешенного земельного вопроса пытался совершить самоподжог в акимате Атырау.
10.07.2025, 09:55 48026
80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
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Актау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Live Good, осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе АФМ.
По данным АФМ, компания под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.
Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США. В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что в целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.
На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд", - сообщили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
09.07.2025, 20:01 66381
В Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании
Преступление произошло на территории военного городка
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане предположительно военнослужащий в звании полковника изнасиловал сотрудницу частной компании на территории военного городка, сообщает Telegram-канал EGOV.PRESS.
В столичном департаменте полиции Астаны подтвердили факт изнасилования.
По факту заявления 47-летней жительницы столицы начато досудебное расследование. Мужчина, знакомый заявительницы, установлен и доставлен в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в ДП.
Ранее двух санитаров-контролеров женского отделения психического центра здоровья Туркестанской области осудили на 15 лет колонии за изнасилование пациенток клиники.
В Карагандинской области экс-полицейский напал на бывшую супругу и нанес ей тяжелые увечья.
09.07.2025, 16:05 67796
Суд по делу Перизат Кайрат пройдет в частично открытом режиме
Фото: Instagram/01pk
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд по делу Перизат Кайрат и ее матери пройдет в частично открытом режиме, сообщил судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Сабыржан Каримов.
Назначить главное судебное разбирательство в общем порядке в открытом судебном заседании на 14 июля 2025 года в 10 часов. Ограничить гласность судебного разбирательства на период допроса подсудимых, дачи ими пояснений на протяжении всего судебного разбирательства, а также при исследовании материалов, составляющих конфиденциальные сведения и банковскую тайну", - заявил Сабыржан Каримов.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. По делу о мошенничестве и легализации денег, добытых преступных путем, фигурантом проходит также мать Перизат Кайрат. Она находится под домашним арестом.
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