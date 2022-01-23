Свыше 180 единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 22 ЯНВАРЯ - В рамках контртеррористичекой операции у жителей Алматинской области изъято более 180 единиц огнестрельного оружия, из них - 110 пистолетов Макарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Антитеррористическая операция продолжается. У граждан изъята 181 единица огнестрельного оружия. Из них 110 единиц - пистолеты Макарова. По всем фактам хищения и незаконного хранения оружия начато уголовное производство", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.









В ведомстве отметили, что есть факты добровольной выдачи оружия и боеприпасов. В этих случаях, если человек не участвовал в кражах и грабежах, полиция гарантирует анонимность.

По данным департамента, на сегодня возбуждено 188 уголовных дел по массовым беспорядкам и грабежам в отношении 133 подозреваемых. К административной ответственности привлечено 299 граждан. Все дела связаны с январскими беспорядками.

Ранее сообщалось, что близ села Костобе Жамбылской областиполицейские обнаружили тайник с оружием. В нем находилось восемь автоматов, 17 магазинов к нему, ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож.