Свыше 180 единиц огнестрельного оружия изъяли у жителей Алматинской области
22.01.2022, 10:58 34371
ТАЛДЫКОРГАН. 22 ЯНВАРЯ - В рамках контртеррористичекой операции у жителей Алматинской области изъято более 180 единиц огнестрельного оружия, из них - 110 пистолетов Макарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Антитеррористическая операция продолжается. У граждан изъята 181 единица огнестрельного оружия. Из них 110 единиц - пистолеты Макарова. По всем фактам хищения и незаконного хранения оружия начато уголовное производство", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
В ведомстве отметили, что есть факты добровольной выдачи оружия и боеприпасов. В этих случаях, если человек не участвовал в кражах и грабежах, полиция гарантирует анонимность.
По данным департамента, на сегодня возбуждено 188 уголовных дел по массовым беспорядкам и грабежам в отношении 133 подозреваемых. К административной ответственности привлечено 299 граждан. Все дела связаны с январскими беспорядками.
Ранее сообщалось, что близ села Костобе Жамбылской областиполицейские обнаружили тайник с оружием. В нем находилось восемь автоматов, 17 магазинов к нему, ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож.
Еще один оружейный схрон был найден 17 января в двух километрах от казахстанско-кыргызской границы. В тайнике находилось четыре пистолета и шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия.
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Житель Нур-Султана пытался сбросить девушку с 14 этажа
23.01.2022, 10:24 11736
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ЯНВАРЯ - В Нур-Султане местный житель пытался сбросить девушку с 14 этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подробности сообщаются на официальном сайте МВД РК: по данным полиции, 22 января поступило сообщение о том, что в доме по улице Сарайшык неизвестный с пистолетом в руках силой увел девушку на 14 этаж многоэтажки, пытаясь сбросить ее вниз.
На место прибыли инспекторы полка патрульной полиции и обнаружили, что в ходе ссоры 23-летний парень угрожал сбросить 22-летнюю девушку. Подозреваемый задержан и доставлен в управление полиции. Девушке оказана медицинская и психологическая помощь.
Полиция установила, что пистолет был игрушечный. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 24 УК РК "Покушение на убийство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП города Нур-Султана.
В сентябре сообщалось, что житель Талгара до смерти избил свою жену, а затем сбросил тело в канал.
Задержанная за мошенничество в Алматы выдумала историю с избиением полицейскими и выкидышем
23.01.2022, 09:33 11236
АЛМАТЫ. 23 ЯНВАРЯ - В Алматы женщина, которую задержали по подозрению в мошенничестве, обвинила полицейских в избиении, а затем призналась, что это было выдумкой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Историю рассказал на своей странице в социальной сети Facebook заместитель начальника департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
По его словам, 27-летняя женщина была задержана за сдачу в аренду несуществующей квартиры. На ложное объявление откликнулся 26-летний мужчина, он перевел на банковскую карту задаток - 80 тысяч тенге. После получения денег женщина отключила телефон и перестала выходить на связь.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность владельца банковской карты. Им оказался мужчина, он сообщил, что с ноября 2021 года картой пользуется его знакомая.
Задержанную водворили в изолятор временного содержания в порядке статьи 128 уголовно-процессуального кодекса РК. В рамках уголовного дела по статье 190 УК РК "Мошенничество" ее личность проверяют на причастность к другим преступлениям.
Обращаю особое внимание на попытку гражданки Т. манипуляции общественным мнением в качестве способа ухода от ответственности. В социальной сети женщина разместила видеообращение, в котором сообщила, что в стенах одного из нашего подразделения якобы подверглась избиению, что привело к выкидышу. Данное заявление является ложным", - написал Рустам Абдрахманов.
Представитель правоохранительных органов подчеркнул, что сама задержанная позднее признала фейк и принесла общественности извинения.
Производство досудебного расследования поручено следователям ОП при УП Бостандыкского района.
Генпрокуратура расследует 819 уголовных дел по актам терроризма, убийствам, массовым беспорядкам и другим преступлениям
22.01.2022, 19:22 29386
Фото: Телеграм/СЦК
НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - Генеральная прокуратура Республики Казахстан расследует 819 уголовных дел по актам терроризма, убийствам, массовым беспорядкам и другим преступлениям, сообщил заместитель начальника службы Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день следственно-оперативной группой расследуются 819 уголовных дел, в том числе 45 - по актам терроризма, 36 - по массовым беспорядкам и 15 убийств", - проинформировал Килымжанов в ходе брифинга в СЦК.
По его данным, уголовные дела расследуются по фактам грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка и другим.
По этим делам задержаны 970 лиц, из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29 определен домашний арест", - уточнил замначальника службы Генпрокуратуры РК.
Наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам - 464, сказал Килымжанов.
226 лиц задержаны по фактам кражи, 60 - за незаконное ношение и хранение оружия, 39 - за хищение оружия, 25 - по фактам хулиганств, 21 - за грабеж", - пояснил он.
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Между тем, Генпрокуратура в ходе расследований проводит проверки оснований задержания, а суд в свою очередь рассматривает материалы об аресте. В результате этой работы по 29 задержанным лицам суды отказали в аресте.
Прокуроры ежедневно проверяют ИВС, следственные изоляторы и приемники-распределители. Ввиду отсутствия оснований для задержания из изоляторов временного содержания освобождено 96 человек", - проинформировал замначальника службы Генпрокуратуры РК.
По его данным, среди арестованных в следственном изоляторе Алматы прокуроры установили 73 человека с телесными повреждениями, троим из них мера пресечения изменена - они находятся на свободе.
29 лиц с огнестрельными ранениями по нашему указанию госпитализированы в городские больницы. 41 арестованный с учетом степени телесных повреждений получает лечение непосредственно в изоляторе", - отметил Килымжанов.
В органы прокуратуры поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан со стороны сотрудников полиции при проведении расследования. Нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки еще проводятся.
В то же время отдельные случаи нарушения прав граждан подтверждаются.
Реагируем на каждую. Для независимой проверки возможных случаев жестокого обращения и непредоставления медпомощи уполномоченному по правам человека и правозащитным организациям обеспечен доступ к задержанным и арестованным. Совместно с республиканской коллегией адвокатов решен вопрос оказания своевременной квалифицированной юридической помощи, а также доступ защитников в учреждения", - сказал Килымжанов.
В частности, 12 января прокуратура Алматы освободила 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей. По данному факту ведется следствие.
Также расследуются дела по фактам смерти, пыток и превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего по республике инициировано 16 таких уголовных дел", - проинформировал спикер.
Более 50 единиц оружия изъято за день в Таразе
22.01.2022, 17:13 28936
ТАРАЗ. 22 ЯНВАРЯ – Полицейские Тараза в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" изъяли за день более 50 единиц оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
19 января сотрудники полиции обнаружили 52 единицы оружия. В их числе автомат Калашникова, четыре охотничьих ружья, 11 пистолетов Макарова, семь ножей, а также пневматическое иравматическое оружие. Назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
В полиции подчеркнули, что в ходе розыска тщательно проверяются все многоэтажные дома, дачи, гаражные кооперативы, парки и скверы.
В управлении напомнили, что лица, сообщившие о месте хранения оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, им гарантируется анонимность.
Ранее сообщалось, что в рамках контртеррористической операции у жителей Алматинской области изъято более 180 единиц огнестрельного оружия, из них - 110 пистолетов Макарова.
В Жамбылской области близ села Костобе полицейские обнаружили тайник с оружием. В нем находилось восемь автоматов, 17 магазинов к нему, ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож.
Еще один оружейный схрон был найден 17 января в двух километрах от казахстанско-кыргызской границы. В тайнике находилось четыре пистолета и шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия.
В Талдыкоргане задержали мародеров, участвовавших в разграблении областного акимата
21.01.2022, 20:35 43791
ТАЛДЫКОРГАН. 21 ЯНВАРЯ - В Талдыкоргане установили и задержали братьев 24 и 28 лет, подозреваемых в краже имущества при разграблении областного акимата во время массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержанные сознались в содеянном, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
При обысках по месту проживания задержанных обнаружено и изъято похищенное ранее имущество - компьютеры, принтеры, канцелярские предметы, бытовая техника, моющие средства и несколько рулонов туалетной бумаги.
Эксперты пока пытаются установить причиненный преступниками материальный ущерб.
Подозреваемые водворены под стражу. Расследование по факту возбуждено по статье 188 Уголовного кодекса РК "Кража". Изъятое имущество приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств", - сообщили в полиции.
В Шымкенте задержаны мародеры, участвовавшие в погроме алматинского аэропорта
21.01.2022, 13:15 52521
Фото: depositphotos.com
ШЫМКЕНТ. 21 ЯНВАРЯ - В Шымкенте задержаны двое мужчин, похитивших технику и деньги в аэропорту Алматы во время массовых беспорядков. Об этом сообщили в департаменте полиции на транспорте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 18 января транспортные полицейские задержали двое мужчин, подозреваемых в погроме аэропорта Алматы.
Во время массовых беспорядков в аэропорту Алматы они похитили материальные ценности, денежные средства, продовольственные товары, оргтехнику из билетной кассы, аптеки, магазинов и кафе, расположенных в аэропорту", - говорится в сообщении ДП на транспорте.
При досмотре у задержанных были изъяты вещественные доказательства.
Еще один тайник с оружием обнаружили в Жамбылской области
21.01.2022, 11:51 55066
Фото: МВД РК
ТАРАЗ. 21 ЯНВАРЯ - 20 января полиция Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружила тайник с оружием на поле возле села Костобе Жамбылского района. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Найдено 8 автоматов, 17 магазинов к нему, ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Калметов.
В полиции напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.
После обращения полицейских с просьбой сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах на пульт "102" от жителей области поступают звонки", - добавили в пресс-службе.
В Алматинской области подозреваемый указал полицейским два тайника с оружием
20.01.2022, 20:29 75681
АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - 14 января сотрудники криминальной полиции Енбекшиказахского РУП получили оперативное сообщение в отношении мужчины, принимавшем участие в беспорядках в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Источник также сообщил полицейским, что у жителя области есть спрятанное оружие, сообщает Polisia.kz.
Данное сообщение зарегистрировано в полиции по статье 287 части 3 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
В рамках досудебного расследования был задержан 21-летний житель села Кызылжар. Он согласился сотрудничать со следствием и пояснил, что 6 января во время массовых беспорядков находился на территории Алматы и видел, как грабили оружейный магазин "Алпамыс". У магазина трое неизвестных передали ему две единицы оружия российского производства.
Так же на улице перед зданием магазина сельчанин собрал для себя множество патронов для нарезного, гладкоствольного оружия и пистолета. Оружие и боеприпасы он спрятал в двух местах предгорной местности.
В ходе проверки показаний на месте указанный арсенал был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.