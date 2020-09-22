Свыше 1,5 млн бутылок суррогатного алкоголя изъято из оборота с прошлого года в Казахстане

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Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Из нелегального оборота изъято свыше полутора млн бутылок контрафактного алкоголя. Об этом на брифинге в СЦК рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, передает Kazakhstan Today.

По словам председателя КФМ, с прошлого года ликвидировано более 50 подпольных цехов по производству суррогатной алкогольной продукции. Из нелегального оборота изъято около 400 тысяч литров спирта, а также 500 тысяч поддельных учётно-контрольных марок.

Он также рассказал, что за 8 месяцев текущего года пресечена деятельность 765 незаконных игровых заведений, ликвидировано 22 подпольных казино, изъято около 12 тысяч предметов в виде игровых терминалов, рулеток и т.д.

Таким образом, серьёзно подорвана экономическая основа данной теневой сферы, которая оценивалась экспертами в 60 млрд тенге в год. На сегодняшний день все регионы страны практически очищены от незаконных игорных заведений. Это не сколько экономическая, а социальная проблема. Немало случаев, когда лудоманы, чтобы добыть деньги для игры, совершают кражу, мошенничество и грабеж. Думаем, что мы оградили множество граждан от игровой зависимости, которая пагубно сказывается на семьях", - отметил председатель комитета.

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