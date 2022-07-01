Свыше 300 лиц с ограниченными возможностями лишены гарантированной государством помощи

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В рамках анализа прокуратуры Карасайского района выявлено более 300 лиц с ограниченными возможностями, которые по вине чиновников не смогли получить гарантированную государством помощь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы прокуратуры Карасайкого района, 141 ребенок с ограниченными возможностями остался вне поля зрения и лишен прав на получение образования по вине местных исполнительных органов, тогда как государством должны приниматься меры по обеспечению инвалидов специальными учебными программами.

Согласно законодательству местные госорганы обеспечивают санаторно-курортное лечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Однако 51 инвалид не обеспечен санаторно-курортным лечением. 101 инвалид государством не обеспечен протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения", - проинформировали в прокуратуре.

Кроме того, сообщается, что среди них 13 несовершеннолетних не получили гарантированные законодательством слуховые аппараты.

В Карасайском районе проживают более 5 тысяч граждан, нуждающихся в особенной помощи. Для защиты прав этих граждан прокуратурой района внесен акт прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности", - добавили в ведомстве.