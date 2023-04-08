Сыновья мажилисмена Дайрабаева осуждены по делу о хищении 550 млн тенге субсидий

Приговором столичного суда иностранец признан виновным и осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы

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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В законную силу вступил обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда Астаны в отношении гражданина Таджикистана М., 1997 года рождения, сообщает пресс-служба ДКНБ по Астане.





Осужденный М. после идеологической обработки членами международных террористических организаций самостоятельно стал навязывать верующим столицы идеи участия в "вооруженном джихаде" на стороне боевиков. Кроме того, он отправлял деньги террористам.





Приговором столичного суда иностранец признан виновным и осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по статьям 256 и 258 УК РК ("пропаганда терроризма", "финансирование террористической деятельности").





Напомним, 59-летний таксист Атырау, пока подвозил клиентов до места назначения, занимался пропагандой терроризма. Как установлено в рамках уголовного дела, гражданин Т., не покидая своего авто, занимался распространением материалов террористического характера и навязыванием деструктивных религиозных взглядов. Гражданин Т. признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы по статье 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).





Ранее казахстанца осудили за пропаганду терроризма в социальных сетях.



