07.04.2023, 11:38 36846
Сыновья мажилисмена Дайрабаева осуждены по делу о хищении 550 млн тенге субсидий
Фото: pexels.com
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Тараз. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении 4 лиц, обвиняемых в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
К., являясь заместителем руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области по вопросам растениеводства, а также предприниматели Е., Д. и М., нарушая правила субсидирования, получили государственные субсидии за приобретенные саженцы клубники "Альбион" (оформив их на крестьянские хозяйства), часть из которых похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды, причинив тем самым ущерб государству в размере 550 849 430 тенге", - говорится в информации, опубликованной на странице судов Жамбылской области в Facebook.
Отмечается, что подсудимые вину не признали, просили их оправдать.
По информации казахстанских СМИ, двое из осужденных являются сыновьями депутата мажилиса парламента РК Жигули Дайрабаева. Приговором суда они получили по пять лет лишения свободы условно.
Двое других фигурантов дела получили реальные тюремные сроки.
Приговором суда К. признан виновным и по совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе; Е. - 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности", - проинформировали в суде.
Напомним, бывший вице-министр энергетики РК Анатолий Шкарупа отсудил у Минфина 10 млн тенге.
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08.04.2023, 10:42 6
В Астане за пропаганду терроризма осудили гражданина Таджикистана
Приговором столичного суда иностранец признан виновным и осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В законную силу вступил обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда Астаны в отношении гражданина Таджикистана М., 1997 года рождения, сообщает пресс-служба ДКНБ по Астане.
Осужденный М. после идеологической обработки членами международных террористических организаций самостоятельно стал навязывать верующим столицы идеи участия в "вооруженном джихаде" на стороне боевиков. Кроме того, он отправлял деньги террористам.
Приговором столичного суда иностранец признан виновным и осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по статьям 256 и 258 УК РК ("пропаганда терроризма", "финансирование террористической деятельности").
Напомним, 59-летний таксист Атырау, пока подвозил клиентов до места назначения, занимался пропагандой терроризма. Как установлено в рамках уголовного дела, гражданин Т., не покидая своего авто, занимался распространением материалов террористического характера и навязыванием деструктивных религиозных взглядов. Гражданин Т. признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы по статье 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).
Ранее казахстанца осудили за пропаганду терроризма в социальных сетях.
7 апреля состоялось ежегодное XVI Совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ. К работе совещания привлекались представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана. В ходе заседания состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам противодействия терроризму и экстремизму на пространстве СНГ. Участниками рассмотрен опыт компетентных органов в этой сфере, даны оценки текущей обстановки и тенденций ее развития, определены меры по укреплению и развитию сотрудничества.
07.04.2023, 20:30 19011
В Алматы адвокату, представлявшему интересы ОПГ, продлили арест
Фото: Depositphotos
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бурхану Жансеитову продлили срок содержания под стражей на месяц, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Алматы.
7 апреля постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Ж. до одного месяца, т.е. до 10 мая 2023 года", - сообщили в суде.
Напомним, 14 июля 2022 года Агентство по финансовом мониторингу сообщило о результатах расследования в отношении группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами.
Показательно поведение адвоката Жансеитова Бурхана, защищавшего интересы этой группы. 12 июля Жансеитов, получив информацию о проводимом негласном наблюдении за подозреваемыми, с целью воспрепятствования деятельности правоохранительного органа целенаправленно организовал провокацию. Жансеитов, заблокировав оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт. Действия юриста сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы в адрес сотрудников, находящихся в салоне автомобиля.
На требования прибывших на место происшествия полицейских Жансеитов не реагировал, проявлял агрессию, всячески воспрепятствовал выполнению ими своих обязанностей. Более того, при сотрудниках полиции, оказывая им сопротивление, в их машине накинулся на оперативного работника АФМ, нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив по лицу.
07.04.2023, 13:32 32901
Двадцатилетнюю наркозакладчицу арестовали в Караганде
При себе у девушки были 6 свертков с психотропными наркотиками, еще 50 свертков полиция обнаружила во время обыска квартиры подозреваемой
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде задержали 20-летнюю наркозакладчицу. При себе у девушки были 6 свертков с психотропными наркотиками.
Во время осмотра квартиры, где проживает подозреваемая, полицейские обнаружили 50 свертков с таким же содержимым. Еще 2 свертка они изъяли в ходе проверки показаний задержанной на месте", - сообщает Polisia.kz.
Согласно заключению эксперта, в свертках находились психотропные препараты общим весом 4 грамма.
Ведется досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Девушка арестована.
Для справки:
Психотропные вещества - группа различных химических соединений, вызывающих изменение психического состояния через воздействие на нервную систему. Их рекреационное использование наносит ущерб физическому и психическому состоянию человека.
Человек приобретает не только нестабильность психики, но и патологические изменения физического состояния. Его преследуют периодические ломки и постоянная головная боль. Появляется хронический кашель. Ужасно выглядят гниющие зубы. Выпадают волосы, весь внешний вид свидетельствует о том образе жизни, который он вынужден вести из-за своего пристрастия.
Социальные последствия не менее печальны. Это и потерянная работа, и разрушенная семья, и ограниченный круг общения. Такие люди становятся опасными для окружающих, так как со временем у них развиваются агрессивность, нетерпимость, нежелание прислушиваться к мнению других людей. Находясь в состоянии опьянения, зависимые плохо оценивают ситуацию, склонны к неоправданному риску, что часто ведет к травматизму.
Имеется печальная статистика смертей, которые могут наступить во время приема наркотических средств. Случаи самоубийств в среде наркозависимых наблюдаются в 350 раз чаще, чем в общей популяции, сообщает сайт Lordmed.ru.
Ранее в Алматы был задержан закладчик мефедрона. При проведении личного обыска у него было изъято 26 свертков с наркотиком.
В начале марта был пресечен крупный канал поставки "синтетики" в столицу. У наркодельцов изъяли около 700 свертков с синтетическими и растительными наркотиками, а также 3 литра гашишного масла.
06.04.2023, 21:27 61751
Изнасилование ребенка в Алматинской области: родители боятся отпускать детей в школу
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Шум вокруг школы в селе Касымбек Жамбылского района Алматинской области, в которой стало известно об изнасиловании второклассника, до сих пор не утихает. Некоторые родители отказываются отправлять детей в школу, сообщает "Sputnik Казахстан".
Родители считают, что в сложившейся ситуации есть вина руководства школы. По их мнению, пока не сменится администрация учебного заведения, чрезвычайные и резонансные события будут повторяться. Также родители утверждают, что не будут отправлять детей в школу, пока администрация не обеспечит безопасность учащихся.
В районном отделе образования считают, что требования родителей необоснованны.
Для нас ситуация тоже непростая. В основном жалуются несколько родителей. Они требуют, чтобы "ученики, изнасиловавшие ребенка, покинули школу". Это школа, а не тюрьма. Все дети имеют равные права. Мы не имеем права исключать ребенка, когда захотим. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам правоохранительные органы решат, какие меры будут приняты", - рассказал начальник отдела образования Жамбылского района Светлана Алтынбекова.
Сейчас пострадавший мальчик и двое учеников, подозреваемых в надругательстве над ним, учатся онлайн.
Напомним, в конце марта стало известно, что второклассника изнасиловали два ученика пятого класса в школе поселка Касымбек Алматинской области. Причем один из малолетних насильников утверждает, что с ним проделывал то же самое ученик 8-го класса. По словам жителей села, администрация школы всеми силами и средствами пытается спустить ситуацию на тормозах.
По данному факту в отношении отца одного из участников, основного фигуранта происшествия - несовершеннолетнего подростка, 2011 г.р., возбуждено административное производство по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей". Кроме того, 27 марта соответствующие материалы направлены в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса об определении этого же подростка в специализированную школу.
06.04.2023, 21:09 63276
Розыгрыш квартир: МИИР РК предупреждает о мошенниках
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день в call-центр Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК участились звонки граждан с вопросами о "проводимом розыгрыше квартир на конкурсной основе", сообщает пресс-служба министерства.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, рассказывают о том, что МИИР совместно с местным исполнительным органом проводят розыгрыш квартир на конкурсной основе. Людей уверяют о наличии "финансовой задолженности" госоргану, в случае ее погашения человек "получает квартиру" на конкурсной основе", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Министерство официально опровергает эту информацию, так как вопросы предоставления жилья относятся к компетенции местных исполнительных органов и осуществляются раздельными списками по категориям, а также по дате постановки на очередь.
Для получения актуальной информации по предоставлению жилья из государственного жилищного фонда рекомендуем обращаться в акимат по месту жительства. Убедительно просим игнорировать распространение сомнительной рекламы, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации", - говорится в обращении МИИР.
20 марта в Актюбинской области на автомобильном пункте пропуска "Алимбет" задержали гражданина России, у которого изъято оборудование для массовой рассылки мошеннических сообщений.
Ранее в Алматы изъято SIM-box-оборудование для телефонного мошенничества. Офис предприимчивые дельцы устроили на балконе одной из квартир.
06.04.2023, 20:15 66056
В Атырау таксист пропагандировал терроризм
Гражданин признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы
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Атырау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 59-летний таксист Атырау, пока подвозил клиентов до места назначения, занимался пропагандой терроризма, сообщает ДКНБ по Атырауской области.
Как установлено в рамках уголовного дела, гражданин Т., не покидая своего авто, занимался распространением материалов террористического характера и навязыванием деструктивных религиозных взглядов.
Деятельность пропагандиста пресечена и в отношении него вступил в законную силу обвинительный приговор городского суда № 2.
Гражданин Т. признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы по статье 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).
Ранее казахстанца осудили за пропаганду терроризма в социальных сетях.
Также сообщалось, что в последнее время в Казахстане произошел значительный рост проявлений так называемого лжетерроризма, количество которых по сравнению с 2020 годом возросло в три раза.
06.04.2023, 16:00 75811
Няню подозревают в смерти двухлетнего малыша в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В смерти двухлетнего ребенка в Алматинской области подозревают 30-летнюю няню, которая брала его к себе на воспитание.
О трагическом случае 25 марта в полицию Талгарского района сообщила мать ребенка.
Женщина просила принять меры в отношении 30-летней няни, у которой в доме скончался ее двухлетний ребенок.
Гражданка Ш. за денежную плату родителей на протяжении 5-6 месяцев периодически присматривала за малолетним К. в качестве няни. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 141 УК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". 26 марта 2023 года принято решение о переквалификации уголовного правонарушения на часть 3 статьи 99 УК "Убийство", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Алматинской области Максат Абиров.
Сегодня следователь управления полиции Талгарского района направил в прокуратуру ходатайство об аресте подозреваемой сроком на два месяца. Прокуратура района поддержала ходатайство и направила его в следственный суд для рассмотрения.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.
Случаи жестокого обращения с детьми со стороны воспитателей и нянь, как в частных детсадах, так и в государственных, не редки в Казахстане.
Так, в Нур-Султане в частном детсаду 2-летняя девочка утонула в ванне. На теле ребенка обнаружили многочисленные телесные повреждения. В смерти девочки подозревают ее няню.
В Капшагае няню частного детсада обвинили в рукоприкладстве.
Также в Караганде грубое обращение с ребенком в детсаду попало на видео.
06.04.2023, 12:41 82501
Криминальному авторитету Дикому Арману вновь продлили арест
Фото: Depositphotos
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Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, вновь продлили арест, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.
По сообщению специализированного межрайонного следственного суда города Алматы от 6 апреля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на 2 месяца, то есть до 7 июня 2023 года", - проинформировали в суде.
Напомним, Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В Генпрокуратуре РК заявили, что действия криминального авторитета Джумагельдиева контролировал куратор из КНБ.
Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы и активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы", - уточнил генпрокурор Берик Асылов.
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