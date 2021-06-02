Таможенник в Актау осужден на 5 лет по делу о контрабанде золотых изделий из Турции

АКТАУ. 1 ИЮНЯ - Главный специалист таможенного поста аэропорта Актау осужден по делу о контрабанде золотых изделий из Турции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Должностное лицо, пользуясь служебным положением, оказало содействие в незаконном ввозе 80 комплектов золотых изделий на территорию Казахстана из Турции. Трое казахстанцев через сотрудника таможенного поста осуществили прохождение ценного товара через таможенный контроль. Последний за пособнические действия получил 300 тыс. тенге", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Согласно расчетам, таможенная стоимость ювелирных украшений составила более 31 млн тенге, из них таможенные платежи - более 7 млн тенге.

Приговором суда Актау специалист таможенного поста осужден на 5 лет, трое граждан РК оштрафованы на 7,8 млн тенге.

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