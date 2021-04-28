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Контрабанду из Турции задержали в морском порту Курык

27.04.2021 10801
Контрабанду из Турции задержали в морском порту Курык
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Сотрудниками таможенного поста "Курык" совместно с Мангистауской транспортной прокуратурой выявлены факты контрабандного перемещения в крупном размере товаров народного потребления через границу Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Два большегрузных авто, перевозившие контрабандный груз, прибыли в морской порт "Курык" из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями в адрес граждан Узбекистана и Кыргызстана. С помощью системы селективного контроля и управления рисками, а также по результатам проверки с помощью технического средства, использующее проникающее ионизирующее излучение для получения изображения и анализа содержимого крупногабаритных грузов и транспортных средств было принято решение о проведении таможенного досмотра перевозимого груза. Выяснилось, что в машинах, помимо заявленного товара, находятся и другие незаявленные товары народного потребления. По предварительным данным, количество сокрытого товара составляет более сотни грузомест", - сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

 
Материалы переданы в департамент экономических расследований по Мангистауской области для принятия процессуального решения.
 

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