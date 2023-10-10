Телефонное мошенничество в Казахстане: заблокировано 37 млн звонков с поддельных номеров

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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о принимаемых мерах по профилактике преступлений, позволивших существенно снизить количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей и скотокрадства по стране, сообщает Акорда.





Президенту было доложено о работе по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и неотвратимости наказания, а также по защите прав несовершеннолетних и противодействию интернет-мошенничествам.





Как сообщил Ержан Саденов, с начала года заблокировано 37 млн звонков с подменных номеров, выявлено 16 тысяч сайтов с противоправным контентом.





Главе государства была также представлена информация о реализации комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. По словам министра, силами полиции изъято более 31 тонны наркотиков и 79 тонн прекурсоров, ликвидировано 39 нарколабораторий.





Кроме того, президенту сообщили о состоянии дел в уголовно-исполнительной системе и Национальной гвардии.





Саденов отметил повышение уровня безопасности на улицах.





По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.





Напомним, в Актобе мошенники выманили у ребенка 700 тысяч тенге. О действующих от имени Минюста мошенниках предупредили казахстанцев.



