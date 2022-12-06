В Шымкенте семья распространяла наркотики через Telegram

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Наркотики они оставляли для покупателей в тайниках на территории города
Шымкент. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте полицейские выявили интернет-магазин, занимающийся распространением наркотиков в социальной сети Telegram, задержаны 3 человека.
Двое из них - 41-летняя женщина и 35-летний мужчина, состоящие в гражданском браке, а третий - 21-летний сын женщины от первого брака. Через интернет они принимали заказы на наркотики и оставляли их для покупателей в тайниках на территории города", - сообщает Polisia.kz.
При обыске у подозреваемых в Шымкенте и Туркестанской области обнаружены и изъяты электронные весы, банковские карточки, мобильные телефоны и различные предметы для расфасовки и упаковки наркотических средств, также незарегистрированное оружие и патроны, а также 68 свертков с наркотиками. Кроме того, из тайников изъяты еще 2 свертка с наркотическими веществами. Общий вес синтетических наркотиков составил 37 граммов.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.