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Тело мужчины найдено на автобусной остановке в Астане

09.11.2022, 11:29 26846
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 9 ноября в полицию Астаны поступило сообщение о том, что на остановке "ТД "Коктем" на проспекте Богенбай батыра обнаружено тело мужчины.
 

По приезде на место происшествия факт подтвердился. Сотрудниками полиции установлено тело 51-летнего мужчины без признаков насильственной смерти", - информирует Polisia.kz.

 
По данному факту назначены необходимые экспертизы.


 

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Браконьерский груз с рогами сайги задержали в области Жетысу

10.11.2022, 13:38 1901
Фото: КНБ РК
Талдыкорган. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Пограничной службы КНБ по области Жетысу совместно с органами полиции и с привлечением сотрудников спецподразделения "Беркут" задержаны пятеро граждан Казахстана, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
 

В ходе обыска их автомобиля обнаружены 983 рога сайги общим весом более 100 килограммов", - проинформировали ведомстве.

 
Задержанные лица подозреваются в торговле дериватами с дальнейшей их реализацией в странах ближнего зарубежья.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Ранее сообщалось, что более 100 килограммов рогов сайги изъяли у браконьеров в Алматинской области.
 

Количество преступлений, связанных с незаконными действиями с оружием, выросло сразу на 38% в РК

10.11.2022, 11:23 3786
Количество преступлений, связанных с незаконными действиями с оружием, выросло сразу на 38% в РК
Фото: Polisia.kz
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-сентябрь текущего года в Казахстане зарегистрировали 2 тысячи уголовных правонарушений, связанных с незаконным приобретением, применением, продажей и иными действиями с оружием, - на 37,9% больше, чем годом ранее.
 
Больше всего правонарушений относилось к незаконному приобретению, передаче, сбыте, хранению, перевозке или ношению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 1,4 тысячи случаев, сразу плюс 42,1% за год, сообщает finprom.kz.
 
По данным аналитиков, среди часто совершаемых правонарушений также были отмечены незаконное изготовление оружия (418 случаев) и хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (141 случай).
 
Еще 4 правонарушения пришлись на случаи небрежного хранения огнестрельного оружия, 3 - на нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, 2 - на ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
 

Наибольший годовой рост количества уголовных правонарушений, связанных с незаконным приобретением, применением, продажей и иными действиями с оружием, был отмечен в сфере хищения либо вымогательства оружия и боеприпасов: в 9,4 раза, что объясняется событиями в январе текущего года", - расскзали обозреватели.

 
При этом отмечается, что половина всех правонарушений ожидаемо пришлась на Алматы: 72 случая против всего 1 за десять месяцев прошлого года.
 
Заметный рост числа подобных правонарушений также был зафиксирован в Алматинской (31 случай против 3 годом ранее) и Жамбылской (13 случаев против 1 год назад) областях. Из 20 регионов РК нарушения в этой сфере были отмечены только в 14.
 
Установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями, связанными с незаконным приобретением, применением, продажей и иными действиями с оружием, за январь-сентябрь текущего года составила 75,2 млн тенге, увеличившись сразу в 22,3 раза за год.
 
Большая часть ущерба была нанесена физическим лицам - здесь сумма составила 39,8 млн тенге. Далее идет ущерб юридическим лицам (33,6 млн тенге) и государству (1,8 млн тенге).
 

В Костанайской области нашли тело пропавшей без вести девушки

09.11.2022, 20:50 14796
Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 9 ноября, полицейские обнаружили тело без вести пропавшей 26-летней Галины Галкиной из Карабалыкского района, сообщает "Алау".
 
По информации департамента полиции, поиски были начаты 3 ноября, когда в полицию обратилась мать девушки. В этот же день было принято процессуальное решение о начале досудебного расследования.
 
В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти.
 

Две нарколаборатории ликвидировали полицейские в Костанае

09.11.2022, 15:55 20271
Две нарколаборатории ликвидировали полицейские в Костанае
Фото: Polisia.kz
Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае полицейские ликвидировали две нарколаборатории и изъяли более 20 кг марихуаны.
 

8 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий при участии специального подразделения "Беркут" проведено одновременное задержание пяти жителей города Костаная, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. При дальнейшем осмотре обнаружены две специально оборудованных комнаты-парники, где под осветительными лампами в горшках с грунтом выращивались растения конопли", - сообщил начальник ДП области Ерлан Омарбеков.

 
Еще одну плантацию конопли обнаружили у одного из задержанных на балконе многоквартирного дома.
 
По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК "Сбыт наркотических средств", подозреваемые арестованы.
 
В департаменте сообщили, что в текущем году из незаконного оборота изъято более 200 кг различных наркотических средств, в том числе более 555 граммов героина, 18,4 кг гашиша, более 1,6 кг синтетических наркотиков.

 

В МИИР прокомментировали задержание экс вице-министра Токтабаева

09.11.2022, 15:31 21501
В МИИР прокомментировали задержание экс вице-министра Токтабаева
Фото: fox40.com
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержанный вице-министр Тимур Токтабаев не работает в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития с 2019 года, сообщили в ведомстве.
 

Указанное лицо в 2016-2019 годах работал в должности заместителя министра в Министерстве по инвестициям и развитию РК. Затем, с 5 марта по 17 декабря 2019 года, экс-чиновник занимал должность вице-министра в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. 17 декабря 2019 года, то есть 3 года назад, Токтабаев уволился из МИИР РК по собственному желанию", - отметили в министерстве.

 
В ведомстве добавили, что вопросы касательно предоставления дополнительной информации о задержанном экс-чиновнике, а также проведения досудебного расследования в настоящий момент входят в компетенцию правоохранительных органов.
 
Ранее сообщалось, что Антикор задержал бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Токтабаева. Его и других чиновников министерства подозревают в том, что они под предлогом разведки без проведения аукциона незаконно передавали предпринимателям за низкую стоимость месторождения, по которым уже были установлены запасы твердых полезных ископаемых.
 

Антикор завершил расследование в отношении директора "Астана-Зеленстрой"

09.11.2022, 14:58 22401
Антикор завершил расследование в отношении директора "Астана-Зеленстрой"
Фото: Depositphotos
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" Айбара Наурызали по факту получения взятки.
 

Наурызали подозревается в том, что 2 сентября получил денежные средства в сумме 9 млн тенге от директора ТОО "Табиғат НС Сервис" С. Карловой за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам о государственных закупках по озеленению районов Алматы и Есиль города Астаны. Предъявленные обвинения Наурызали подтверждаются материалами СОРМ, НСД, показаниями свидетелей и т.д.", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции РК.

 
Там добавили, что процессуальное задержание Наурызали не применялось в связи с полным признанием вины.
 
Итоговое решение о его виновности будет принято судом.
 

В Туркестанской области выявили 9 преступлений экстремистского характера

09.11.2022, 13:54 23521
В Туркестанской области выявили 9 преступлений экстремистского характера
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом за 10 месяцев текущего года выявлено 9 преступлений экстремистско-террористической направленности.
 

Из них 5 дел зарегистрированы по статье 405 УК РК "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма", еще 4 факта установили по статье 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, межнациональной или религиозной розни", - сообщает Polisia.kz.

 
Кроме того, полицейские выявили 3 незаконно действующие намазханы, а в отношении нарушителей составлены административные протоколы.
 
Также в ходе рейда по 6 правонарушениям экстремистского характера изъято 428 единиц религиозной литературы. Выявлены 846 административных правонарушений, совершенных приверженцами деструктивно-религиозных течений, и приняты соответствующие меры.
 

Осужден лжесотрудник Антикора, вымогавший участок на побережье Каспия

09.11.2022, 11:19 26726
Актау. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 9 ноября судом Актау за мошенничество и подстрекательство к даче взятки к 7 годам 6 месяцам и 7 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе осуждены граждане Каримов и Батырханов, информирует пресс-служба Антикоррупционной службы.
 

Каримов признан виновным в том, что, представляясь помощником председателя агентства, требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок на побережье Каспийского моря для размещения коммерческих объектов", - проинформировали в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

 
Кроме того, добавили в агентстве, в феврале 2020 года Каримов, действуя в группе лиц, по предварительному сговору с Батырхановым, представившись вице-министром образования и науки и помощником акима Алматы, требовал у заведующего детского сада 1 млн тенге за непривлечение к административной ответственности.
 
Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 25-летний мошенник Нурбол Каримов был задержан в мае текущего года.
 

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