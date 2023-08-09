В Кызылординской области пропавшую девочку нашли мертвой  

Массовая драка произошла ночью на территории местного рынка, в ней участвовали около 70 человек с битами и оружием в руках

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Конаев. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Семнадцатилетнего подростка застрелили во время массовой драки в селе Байдибек би в Алматинской области.





Конфликт случился между учащимися и выпускниками двух школ. Сельчане рассказывают, в побоище участвовало около 70 человек. Многие пришли с дубинками и битами, а кто-то даже принес огнестрельное оружие", - сообщает телеканал КТК .









По словам матери убитого юноши, Марлен мечтал стать поваром, учился на втором курсе колледжа в Алматы.





Домой в село Байдибек би приехал на каникулы и помогал по хозяйству. Мать говорит, юноша лег спать. Внезапно ему позвонил друг, и подросток отправился на встречу. А через полчаса родителям сообщили, что Марлена больше нет", - сообщает телеканал.





Родственники подростка требуют наказать виновных.





По словам очевидцев, массовая драка произошла ночью на территории местного рынка. В ней участвовали около 70 человек с битами и оружием в руках. Всем участникам инцидента было от 17 до 20 лет.





Среди участников потасовки были учащиеся и выпускники двух школ. Массовая драка закончилась трагедией. Марлен получил девять огнестрельных ранений. Студент с трудом добрался до дома соседей, перелез через забор и упал на землю. Соседка увидела пострадавшего парня и сразу же вызвала скорую. Но было уже поздно, Марлен скончался до приезда врачей.





Сельчане выдвигают несколько версий случившегося. Одни говорят, что драка произошла из-за денег. Вторые считают, из-за личной неприязни. А третьи уверены: учащиеся и выпускники двух школ выясняли, кто здесь главный", - отмечает источник.





По факту возбуждены два уголовных дела, по статье 99 УК РК "Убийство" и по статье 293 УК РК "Хулиганство". Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.





Напомним, 24 июля 14-летний подросток попал в больницу со множественными травмами после массовой драки. Дело об избиении взял на контроль Комитет по охране прав детей.





Позже в фонде "Не молчи" рассказали еще об одной жертве буллинга со стороны подростков из Павлодара.





Стоит отметить, что в Казахстане существенно ухудшилась криминогенная обстановка и участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс . В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков.





В этом же месяце в Петропавловске группа пьяных жителей жестоко избила подростков.





В июне жестокому буллингу подвергли школьника в Караганде. Девятиклассника избивали палками и тушили об него окурки.



