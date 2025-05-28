Топ-менеджер "Казатомпрома" осужден за продажу урана по заниженной цене

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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор главному директору по коммерции АО "Казатомпром" по фактам продажи урана по заниженной цене.





Согласно материалам суда, в 2021 году подсудимый будучи главным директором по коммерции АО "Казатомпром" заключил три краткосрочных договора по продаже урана по заниженной цене, причинив таким образом государству ущерб в размере на общую сумму 16,5 млрд тенге.





В период с 2021 по 2022 годы он заключил еще 10 договоров по реализации урана по цене ниже среднерыночной. Ущерб государству на этот раз составил 3,6 млрд тенге.





По данным 13 контрактам обвиняемый получил вознаграждение в виде бонуса на сумму около 9 млн тенге.





Приговором суда топ-менеджер осужден на 4 года и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. Кроме того, его могут лишить медали "Ерен еңбегі үшін".