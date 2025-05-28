27.05.2025, 14:18 29366
Топ-менеджер "Казатомпрома" осужден за продажу урана по заниженной цене
По заключенным контрактам подсудимый получил бонус в 9 млн тенге
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор главному директору по коммерции АО "Казатомпром" по фактам продажи урана по заниженной цене.
Согласно материалам суда, в 2021 году подсудимый будучи главным директором по коммерции АО "Казатомпром" заключил три краткосрочных договора по продаже урана по заниженной цене, причинив таким образом государству ущерб в размере на общую сумму 16,5 млрд тенге.
В период с 2021 по 2022 годы он заключил еще 10 договоров по реализации урана по цене ниже среднерыночной. Ущерб государству на этот раз составил 3,6 млрд тенге.
По данным 13 контрактам обвиняемый получил вознаграждение в виде бонуса на сумму около 9 млн тенге.
Приговором суда топ-менеджер осужден на 4 года и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. Кроме того, его могут лишить медали "Ерен еңбегі үшін".
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27.05.2025, 19:04 19266
В Сатпаеве напавшего на девушку в подъезде горожанина отправили под стражу
Санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев
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Жезказган. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сатпаевский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого А. по подозрению в нападении на девушку в подъезде жилого дома, сообщает пресс-служба суда.
Напомним, 22 мая в центр оперативного управления полиции Сатпаева поступило сообщение от жительницы города С. о том, что в одном из подъездов дома на нее напал неизвестный мужчина.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе судебного заседания подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Постановлением суда от 24 мая в отношении подозреваемого А., обвиняемого, санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.
Постановление не вступило в законную силу.
27.05.2025, 18:00 21481
Более 100 килограммов мефедрона изъяли у иностранцев в Астане
Фото: polisia.kz
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 100 килограммов синтетического наркотика "мефедрон" изъяли у иностранцев в Астане, сообщает Polisia.kz.
В ходе спецоперации в Астане сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности ликвидировали деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом синтетических наркотиков. В результате оперативных действий задержаны иностранные граждане, у которых изъято более 100 килограммов синтетического вещества "мефедрон". На черном рынке такая партия стоит около 6 млн долларов, что составляет до 300 тысяч разовых доз", - заявил исполняющий обязанности председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
По его словам, все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Ранее нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Карагандинской области.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
27.05.2025, 17:15 23646
В Астане четверых казахстанцев осудили на 10 лет за вымогательство 20 млн тенге у несовершеннолетнего
Материальный ущерб потерпевшему был возмещен в полном объеме
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане четверых казахстанцев приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о вымогательстве 20 млн тенге у несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Преступники приговорены к 10 годам лишения свободы каждый. Материальный ущерб потерпевшему был возмещен в полном объеме, кроме того с осужденных в пользу потерпевшего был взыскан моральный ущерб в размере 2 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор уже вступил в законную силу.
Осужденные, узнав, что потерпевший собирается на учебу за границу и располагает родительскими денежными средствами, вступили в преступный сговор и потребовали у несовершеннолетнего 20 млн тенге. Оказывая психологическое давление и демонстрируя огнестрельное оружие они добились передачи части суммы в размере 4 млн тенге", - добавили в прокуратуре.
Ранее полицейских осудили за вымогательство и превышение полномочий в ВКО.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
27.05.2025, 15:40 26546
Пять килограммов "синтетики" изъяли при ликвидации нарколаборатории в Алматы
Для организации лаборатории был арендован частный дом в поселке Алгабас
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Алматы. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Алгабас близ Алматы ликвидировали нарколабораторию, сообщает Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, для организации лаборатории по производству синтетических наркотиков задержанные арендовали частный дом в поселке Алгабас.
При обыске изъято более 5 кг наркотического вещества а-PVP, что представляет собой особо крупный размер. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны другие участники преступной схемы - так называемые варщики, курьер интернет-ресурса, а также организатор - владелец интернет-магазина по продаже наркотиков", - рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
27.05.2025, 11:40 35036
Чиновника осудили на 7 лет за махинации с земельными участками в Алматы
Фото: pexels.jpg
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Алматы. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вынесли обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника НАО "Правительство для граждан" Абдижапарова А.К., сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Чиновник обманным путем завладел земельными участками, принадлежащими государству.
По данным АФМ, постановлениями акимата во временное пользование сроком на 5 лет в АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" переданы земельные участки, расположенные на улице Жукова, уч. 67 (площадь 2,3 га), и улице Жамакаева, уч. 77 (площадь 6,3 га).
Понимая, как устроена система регистрации недвижимости, Абдижапаров предоставил в уполномоченные органы заведомо ложные соглашения о расторжении договоров временного пользования и поддельные постановления акимата о том, что вышеуказанные земельные участки якобы переданы в частную собственность. Однако в действительности такие постановления акиматом не выносились. В результате им произведена незаконная перерегистрация земельных участков на принадлежащее ему ТОО "Айша Групп". В дальнейшем он реализовал участки третьим лицам за 1,3 млрд с санкции суда наложен арест на земельные участки, рыночная стоимость которых составила 13,6 млрд тенге", - рассказали в АФМ.
Приговором суда Абдижапаров признан виновным по статье 190 "Мошенничество". Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Земельные участки возвращены в собственность государства, на их территории планируется возведение инновационного хаба.
Приговор вступил в законную силу.
Активы на 1,9 млрд тенге вернули государству в ВКО.
27.05.2025, 11:30 34246
Обещала трудоустройство в престижные организации: жительницу Карагандинской области обвиняют в мошенничестве
Полицейские продолжают проверять ее причастность к другим аналогичным преступлениям
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Караганда. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Каркаралинском районе Карагандинской области 25-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве, сообщает Polisia.kz.
Девушка обманом выманивала деньги, обещая легкое трудоустройство в престижные организации. По данным следствия, она предлагала услуги по трудоустройству, убеждая людей внести предоплату. Суммы варьировались от 200 тысяч тенге и выше - в зависимости от престижности предприятия. В некоторых случаях мошенница предлагала помощь в приобретении жилья, получая от доверчивых граждан до 500 тысяч тенге и более. Когда обещанная работа и жилье так и не появились, пострадавшие обратились в полицию. Личность подозреваемой была оперативно установлена, и она была задержана. Следствие завершено, материалы готовятся к передаче в суд", - заявили в полиции.
Также подчеркивается, что полицейские продолжают проверять ее причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ранее пособницу мошенников задержали в Алматы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
27.05.2025, 09:48 39036
В области Жетысу раскрыта крупная схема автомошенничества
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Атамекен Панфиловского района области Жетысу раскрыто крупное мошенничество, связанное с хищением автотранспорта, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Двое мужчин, 33 и 34 лет, с помощью обмана и злоупотребления доверием завладели 13 автомобилями, причинив ущерб на сумму свыше 314 млн тенге. Первой жертвой злоумышленников стал гражданин Китая, которому они пообещали доставить автомобили в Грузию. В результате мошенники присвоили шесть машин: три Jetour, Mercedes C260, Mercedes C260L и Mercedes GLE 260. Похищенные авто были проданы знакомым преступников и переправлены в Шымкент и Жамбылскую область", - проинформировали в МВД.
Кроме того, по данным ведомства, еще одной жертвой подозреваемых стал индивидуальный предприниматель, занимающийся логистикой и перевозкой автомобилей.
В поисках водителей с автовозом для доставки машин в Республику Беларусь он познакомился с подозреваемыми. Те, в свою очередь, обманом завладели семью автомобилями: Range Rover, Mini Cooper SE, тремя Li 7 и двумя Li 9. Пять китайских автомобилей были вывезены в Жамбылскую область и проданы общему знакомому преступников, а оставшиеся два - Range Rover и Mini Cooper SE - реализованы по заниженной цене через знакомых в Алматы", - сообщили в МВД.
В настоящее время уголовное дело передано в суд, подозреваемые находятся под стражей.
26.05.2025, 21:18 60161
Перекрыт канал поставки наркотиков в Астану из Испании
Фото: ДП на транспорте
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале 2025 года в результате спецоперации сотрудники департамента полиции на транспорте пресекли контрабанду крупной партии наркотиков, прибывших в Астану из Испании, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из отделений почтовой связи Астаны была обнаружена посылка, замаскированная под обычный товар. Экспертиза подтвердила наличие более 700 граммов смолы каннабиса.
23-летний курьер наркосети был задержан с поличным при попытке забрать посылку. При обыске по месту его жительства обнаружены материалы для фасовки, весы, упаковка, а также записи, свидетельствующие о систематическом сбыте наркотиков через тайники-закладки", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, задержанный получал инструкции через зашифрованные мессенджеры и занимался фасовкой и сбытом наркотиков на территории столицы.
Международный канал поставки наркотиков был ликвидирован.
В мае суд признал обвиняемого виновным. Он приговорен к 16 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось о пресечении деятельности нарколаборатории по производству мефедрона в Карагандинской области. Подпольная нарколаборатория была ликвидирована в селе Жанакала Бухар-Жырауского района.
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