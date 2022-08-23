Торговцев детьми задержали в Алматы

АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы молодая пара пыталась продать новорожденную девочку за 2 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны семь человек. Роли каждого из них были четко распределены, сообщает Polisia.kz.
Свою дочь шести дней от роду пыталась продать 24-летняя женщина и ее 21-летний сожитель. Установлено, что покупателей на еще не родившегося ребенка пара стала искать два месяца назад. Откликнулись жители Алматы - 48-летний гражданин У. и 46-летняя гражданка Е. Стороны сошлись в цене - 2 миллиона тенге. Сделку назначили в минувшие выходные", - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Дидар Аханов.
По его словам, планы фигурантов нарушила спецоперация, проведенная сотрудниками управлений криминальной полиции и по борьбе с организованной преступностью одновременно в разных частях города.
В числе первых были задержаны биологические родители девочки. Далее - потенциальные покупатели и семейная пара посредников. Последующим этапом было задержание 56-летней гражданки А., которая за денежное вознаграждение взяла на себя обязательства по оформлению документов на ребенка", - сообщил Аханов.
Покупатели и посредники были задержаны одновременно при передаче друг другу малышки и оставшейся суммы сделки.
Аханов отметил, что на руках у посредников в момент встречи были еще два грудных ребенка, предположительно, 3 и 7 месяцев.
Мужчина стал утверждать, что это их родные дети. Однако документов на малышей предоставить не смог. Таким образом, в результате этой спецоперации у подозреваемых были изъяты трое малышей", - рассказал полицейский.
Детей доставили для обследования в медицинское учреждение.
Не исключаем, что этих детей подозреваемые могли также использовать в качестве "живого товара". Следствие обязательно установит истину", - подытожил Аханов.
По факту начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.