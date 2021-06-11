Транспортные полицейские задержали подозреваемых в краже 117 млн тенге у пассажирки поезда

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Транспортная полиция раскрыла кражу сумки пассажирки поезда с порядка 117 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, 31 мая текущего года 22-летняя пассажирка поезда сообщением Костанай - Алматы везла с собой крупную сумму денег в размере 116 900 000 тенге. Девушка легла спать, а когда проснулась на станции Жаксы, обнаружила, что сумки с деньгами нет. Девушка сразу же обратилась за помощью к сотрудникам батальона по сопровождению пассажирских поездов департамента полиции на транспорте.

По словам заместителя начальника ДП на транспорте Нуржана Алибаева, для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были подвергнуты проверке все объекты железнодорожного транспорта, а также близко расположенные населенные пункты. Опрошены все работники и пассажиры вышеуказанного поезда. В результате был составлен фоторобот предполагаемого подозреваемого. 8 июня сотрудниками транспортной полиции в Нур-Султане по подозрению в совершении кражи установлены и задержаны три человека", - сообщили в ведомстве.

По месту жительства подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого было изъято 12 620 000 тенге и 198 500 долларов США. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить, купив два автомобиля сразу же после совершения преступления", - рассказал Нуржан Алибаев.

Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная, в особо крупном размере).

Также проверяется их причастность к совершению аналогичных нераскрытых преступлений", - добавил он.

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