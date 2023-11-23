22.11.2023, 15:50 42611
Транспортных инспекторов Астаны, Шымкента и трех областей подозревают в системных вымогательствах
Они вымогали у бизнесменов деньги за беспрепятственный проезд автотранспорта с нарушениями габаритных и весовых параметров
Фото: КНБ
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Работников инспекции транспортного контроля Астаны, Шымкента, а также Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областей подозревают в вымогательствах, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
Они подозреваются в систематическом вымогательстве у предпринимателей денежных средств за беспрепятственный проезд автотранспорта с нарушениями габаритных и весовых параметров", - сказано в сообщении КНБ.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 366 Уголовного кодекса РК (Получение взятки).
Напомним, премьер-министр РК поручил региональным акиматам усилить контроль за проездом большегрузов по дорогам.
Мы новые дороги строим, по ним ездят большегрузные автомобили с перевесом. Такие факты имеются в регионах: ездят машины весом от 40 тонн и более. Вот такая машина поездит несколько месяцев - и новой дороге конец", - высказался он.
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22.11.2023, 19:39 30436
В Жамбылской области учителя отправили 12-летнюю девочку на аборт без ведома матери
Фото: Depositphotos
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Тараз. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области руководители отдела образования скрывали беременность 12-летней школьницы. По словам матери, администрация школы в Жанатасе без ее ведома отправила ее дочь на аборт, сообщает "31 канал".
55-летний подозреваемый долгое время был в интимных отношениях с 12-летней девочкой. В итоге она забеременела и решила рассказать всю правду маме. Однако подозреваемый, имеющий хорошие связи, угрожал ей.
Плакала и сказала: "Мама, не нужно. У него сильные связи. Его жена - депутат, она работает заведующей в детском саду". Моя дочь рассказала мне, что беременна, только в канун Нового года. Примерно на шестом месяце беременности", - сообщила мать пострадавшей.
Женщина утверждает, что руководство школы-интерната также пыталось скрыть беременность девочки. Все это произошло год назад. На шестом месяце беременности сотрудники интерната отвезли школьницу из Жанатаса в Каратау.
Мне не сказали, что будут делать аборт. Перед абортом они дали ей лекарство, вызывающее роды. Я не знала. Только ночью дочь написала мне сообщение о том, что ей сделали аборт. Они завязали ей грудь шарфом, чтобы молоко не поступало, и привезли домой", - рассказала женщина.
Глава отдела образования, подтвердивший инцидент, рассказал, что подозреваемый работал охранником в детском саду.
Сейчас проводят следственные действия. Это правда, что это произошло. Он работал охранником в детском саду "Айголек", - сообщил начальник отдела образования Сарысуского района Жамбылской области Ильяс Баймагамбетов.
В департаменте полиции сообщили, что подозреваемого, совершившего сексуальное насилие над семиклассницей, задержали. Также против сотрудников отдела образования, причастных к этому делу, возбудили уголовное дело.
В ходе расследования установили, что она забеременела в 2022 году вследствие полового акта. Однако информацию о беременности руководство школы скрыло, произвели аборт без обращения в соответствующие органы. Обвиняемого признали виновным и арестовали. Дело направили в суд. В отношении руководства школы зарегистрировали уголовное дело", - сказал заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Алмаз Саламатов.
Ранее сообщалось, что в селе Сауыншы Алматинской области ищут подозреваемого в насильственных действиях над девятилетней девочкой. Преступление произошло ночью прямо во дворе дома, где живет школьница.
Насильник и убийца из Сарыагашского района, изнасиловавший и лишивший жизни пятилетнюю девочку в мае этого года, будет отбывать пожизненное наказание в тюрьме самого строгого режима "Черный беркут".
22.11.2023, 18:00 36201
Количество убийств в Казахстане сократилось на 20%
Фото: polisia.kz.
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что количество убийств сократилось на 20%, краж - на 28%, разбоев - на 32%, сообщает пресс-служба Акорды.
Подчеркивается, что снизилось число грабежей, хулиганства, скотокрадства, причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений, в том числе в семейно-бытовой сфере.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по формированию нулевой терпимости к правонарушениям, реализации неотвратимости наказания за совершение правонарушений и преступлений, обеспечению дорожной безопасности.
На сегодняшний день выявлено 8 млн 500 тысяч правонарушений, что на 1 млн больше, чем в прошлом году. За совершенные правонарушения наложено административных штрафов на 90 млрд тенге, взыскано 71 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Президент также был проинформирован о принимаемых мерах по совершенствованию работы органов внутренних дел, в том числе проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников. В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений по обеспечению принципа "закон и порядок".
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.
Между тем в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
22.11.2023, 14:26 46911
Руководитель "Әскери құрылыс" осужден на 8 лет за хищения
Хищения осуществлялись путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший президент АО "Әскери құрылыс" и другие причастные к хищению более полумиллиарда тенге лица получили тюремные сроки, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Ерлана Тажиденова и других лиц", - сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.
Ерлан Тажиденов, а также его родственник и подчиненные приговорены к восьми годам лишения свободы.
Осужденных обвиняли в в руководстве и участии в организованной преступной группе. Она была создана для хищения бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями. Сумма ущерба составила более 596 миллионов тенге. ", - сообщил спикер, добавив, что приговор в законную силу не вступил.
Напомним, в июле Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Тажиденова и других. К уголовной ответственности привлекаются 11 лиц, в их числе родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова, ответственные за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО "Әскери құрылыс" и его филиала по городу Астане.
В свою очередь в Министерстве обороны РК заявили, что должностные лица ведомства к данным хищениям не причастны.
22.11.2023, 13:21 49561
Замруководителя дочерней организации "КазМунайГаза" задержан по подозрению в коррупции
С санкции суда подозреваемый взят под стражу
Фото: Depositphotos
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Актау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области по подозрению в коррупции задержан заместитель генерального директора ТОО "Oil Construction Company", сообщает пресс-служба департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции региона.
Изобличен заместитель генерального директора ТОО "Oil Construction Company" по факту неоднократного получения взяток от представителей бизнеса", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что взятки предназначались за беспрепятственное перечисление денежных средств в рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на обеспечение населения Мангистауской области питьевой водой, "Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак, зона отдыха "Кендерли".
С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Досудебное расследование продолжается", - добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что Антикор задержал руководителя отдела госзакупок управления образования Алматы.
22.11.2023, 13:17 52406
Покушение на взятку: Антикор задержал руководителя отдела госзакупок управления образования Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы при координации прокуратуры задержала руководителя отдела государственных закупок горуправления образования, сообщили в пресс-службе ведомства.
Он подозревается в покушении на получение взятки в сумме более 12 млн тенге от поставщика услуг по организации лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и учащихся в образовательных учреждениях мегаполиса. Взятка предназначалась за признание компании-поставщика победителем конкурса", - сообщили в Антикоре.
В ходе расследования установлено, что поставщик был признан победителем конкурса, не обладая какими-либо материальными и трудовыми ресурсами, требующимися для полноценной организации детского лагеря.
Чиновника с санкции суда поместили под стражу.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Напомним, в Мангистауской области за коррупцию задержали замглавы отдела образования.
Ранее в Талдыкоргане за масштабные хищения в сфере образования к уголовной ответственности привлекли 23 человека. 21 из них работал бухгалтером в отделе образования и 14 - в средних школах города. О миллиардных хищениях в сфере образования в Талдыкоргане стало известно в этом году. Антикор нашел у главбуха городского отдела образования миллиард тенге, дорогие ювелирные украшения и квартиры. Общий ущерб составил около 4 млрд тенге.
Позже Антикоррупционная служба выявила многомиллионные хищения в сфере образования Северо-Казахстанской области.
В июле глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер. В настоящее время расследуется свыше ста уголовных дел в этой сфере.
22.11.2023, 12:34 54631
Дело Qazaq Gaz: Антикор сообщил о проведении досудебного расследования
Фото: Poilisia.kz
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции заявило о проведении досудебного расследования по фактам возможных злоупотреблений полномочиями работниками подведомcтвенных организаций Qazaq Gaz.
Об этом сообщил на брифинге ведомства его официальный представитель Арман Тлеукенов, комментируя распространенную в соцсетях информацию о якобы задержаниях ряда сотрудников компании.
Следственные мероприятия проводились для обеспечения объективности и всесторонности исследования обстоятельств дела. По данному делу на данный момент никто не задерживался. Обвинения никому не предъявлены", - рассказал спикер.
Напомним, в декабре прошлого года Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанұзақ по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
22.11.2023, 11:05 58791
Житель Акмолинской области убил знакомого и угнал его машину
Подозреваемого задержали полицейские
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Кокшетау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в убийстве жителя Макинска задержали акмолинские полицейские, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, около 01.30 21 ноября 27-летний житель Макинска из огнестрельного оружия совершил убийство своего знакомого - 23-летнего жителя Макинска. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия, угнав автомобиль Toyota Land Cruzer Prado 150.
В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий подозреваемый в убийстве задержан. Его задержали в 11.00 в одном из сел Сандыктауского района. Установлено, что в данном населенном пункте проживает его родственник. Также на территории района обнаружена угнанная автомашина, принадлежащая убитому, и оружие.
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Полицейские выясняют причины, побудившие задержанного совершить тяжкое преступление.
22.11.2023, 11:02 38701
Насильника и убийцу 5-летней девочки этапировали в "Черный беркут"
Фото: Depositphotos
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Костанай. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Насильник и убийца из Сарыагашского района, изнасиловавший и лишивший жизни пятилетнюю девочку в мае этого года, будет отбывать пожизненное наказание в тюрьме самого строгого режима "Черный беркут".
Как сообщает телеканал Otyrar, в учреждение максимальной безопасности в Костанайской области 48-летнего Сайдолима Гайбназарова этапировали в начале ноября.
До последнего дня своей жизни он будет сидеть в камере-одиночке. В ней отбывают пожизненные сроки лишения свободы те, кому на воле нет места. Ожидает педофила в тюрьме и принудительная химическая кастрация. Медицинский препарат, снижающий либидо, будут вводить убийце ребенка не меньше одного раза в месяц", - сообщает телеканал.
В ДУИС Костанайской области рассказали, что в тюрьме осужденный проходит медицинское обследование специализированной психиатрической комиссии, в составе которой находятся специалисты областного уровня.
В дальнейшем по результатам комиссии осужденный проходит врачебно-консультативную комиссию, где принимается решение по назначению препарата для проведения химической кастрации. Препарат назначается внутримышечно 1 раз в две недели либо 1 раз в месяц, это зависит от результатов анализа (снижение тестостерона)", - говорится в сообщении ДУИС.
Напомним, в июле казахстанцы были шокированы жестоким убийством 5-летней Еркежан Нурмахан в Сарыагашском районе Туркестанской области. 13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о пропаже ее несовершеннолетней дочери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в доме одного из жителей села было обнаружено тело девочки с телесными повреждениями.
Выяснилось, что подозреваемый ранее, в 2006 году, был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство. А в мае этого года был осужден за то, что нанес тяжкие повреждения соседу в ходе пьяной ссоры. Тогда суд назначил ему 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. За слишком мягкое наказание преступнику председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области освободили от занимаемой должности.
Президент Касым-Жомарт Токаев взял расследование дела под свой личный контроль. В сентябре убийцу приговорили к пожизненному заключению, а также обязали его выплатить семье ребенка 100 млн тенге.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?