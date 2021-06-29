Три года ограничения свободы получили жители ВКО за срыв краснокнижного лука

Фото: Polisia.kz

РИДДЕР. 28 ИЮНЯ - В Риддере местные жители получили по три года ограничения свободы за срыв краснокнижного растения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Три жителя Риддера на территории Риддерского лесного хозяйства вблизи реки Разлеванка срезали растения, находящиеся под угрозой исчезновения, сообщает Polisia.kz

Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителей Риддера за незаконную добычу растений, занесенных в Красную книгу. В общей сложности осужденные срезали более 250 стеблей краснокнижных растений", - рассказала начальник службы пробации города Риддера Альмира Майылханова.

По словам самих осужденных, они намеревались сделать салат из "лука мелкосетчатого".

Данный вид растения занесен в Красную книгу Республики Казахстан.

Приговором Риддерского городского суда ВКО мужчины осуждены по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений, группой лиц по предварительному сговору".

Осужденные получили три года ограничения свободы и поставлены на учет в службу пробации. В настоящий момент проводится профилактическая работа с подучетными, в дальнейшем они будут находиться на контроле в службе пробации. В случае повторного правонарушения данным лицам могут заменить ограничение свободы на более жесткое наказание - лишение свободы", - добавили в полиции.

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