Три поля конопли общей площадью 3,7 гектара обнаружили казахстанские пограничники

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Три поля конопли общей площадью 3,7 гектара обнаружено в приграничных районах на западе и севере Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Пограничники заставы "Погодаево" Уральского пограничного отряда в рамках совместных оперативно-профилактических мероприятий "Кокнар-2019" вчера вечером в районе трансграничного водоема Таловая обнаружили поле дикорастущей конопли общей площадью 1,5 гектара. В присутствии межведомственной комиссии в составе представителей акимата Красновского сельского округа, ДКНБ по ЗКО и полиции осуществлено скашивание и уничтожение путём сожжения порядка 4700 кустов общим весом около 600 килограммов", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

По информации ведомства, такие же поля были обнаружены и уничтожены пограничниками на участках пограничных застав "Каскат" - поле площадью 2 гектара, где уничтожено 2 тыс. кустов весом примерно 1000 килограммов, и "Аккол" - поле 1,2 гектара, где уничтожено 3 тыс. кустов весом примерно 1400 килограммов.

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