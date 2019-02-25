Трижды судимого карманника из Атырау задержали в Алматы

По данным управления криминальной полиции Алматы К., 1986 года рождения, был задержан в одном из крупных магазинов, расположенных в Жетысуском районе мегаполиса. Мужчина похитил дорогостоящий сотовый телефон из кармана куртки 20-летнего посетителя торговой точки.
Подозреваемого задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Он сразу сознался в этом преступлении. Досудебное расследование проводится по статье 188 УК РК.
Как отметили в пресс-службе департамента полиции, задержанный - житель Атырау - ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Полицейские еще раз призвали горожан соблюдать меры безопасности и при посещении многолюдных мест держать ценные вещи и деньги при себе.
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