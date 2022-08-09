Система Orphus

Цех по производству суррогатного алкоголя выявили в Жамбылской области

08.08.2022, 15:17 17726
Цех по производству суррогатного алкоголя выявили в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 8 АВГУСТА - Цех по производству суррогатной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок выявлен в Жамбылской области сотрудниками регионального департамента Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе обысков изъято почти 3 тысячи литров спирта, водочная продукция в количестве более 36 тысяч бутылок, поддельные учетно-контрольные марки, аппараты для закрытия крышек", - сообщили в АФМ

 
В настоящее время проводятся следственно оперативные мероприятия. Иная информация разглашению не подлежит.


Ранее в Усть-Каменогорске пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом. 
 

новости по теме

Житель Акмолинской области убил жену из ревности

08.08.2022, 20:46 9796
КОКШЕТАУ. 8 АВГУСТА - 52-летний житель Кокшетау, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил жену, мать двух своих несовершеннолетних детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Преступление произошло в феврале 2022 года в областном центре, сообщает Polisia.kz.
 
Женщина говорила по телефону, когда муж в порыве ревности нанес ей проникающее колото-резаное ранение клинком ножа в область живота. В результате полученного ранения женщина скончалась на месте. 
 
Злоумышленник признался в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Помимо этого, вину подозреваемого удалось доказать с помощью судебной экспертизы. 
 
В настоящее время обвиняемый признан виновным по части первой статьи 99 УК РК "Убийство" и приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов тенге.
 

Школьник из Нур-Султана работал закладчиком за криптовалюту

08.08.2022, 18:45 12346
Школьник из Нур-Султана работал закладчиком за криптовалюту
Фото: пресс-служба департамента полиции Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 8 АВГУСТА - Школьник из столицы задержан в Кокшетау по подозрению в закладке синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
5 августа сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности на привокзальной территории задержали 17-летнего жителя Нур-Султана, ученика одной из столичных школ. В ходе личного обыска у юноши обнаружили и изъяли 17 пакетиков с веществом порошкообразной консистенции белого цвета. По предварительным данным, это мефедрон весом около 8 граммов, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
 
Также у задержанного изъят мобильный телефон, с помощью которого он делал фотоотчеты мест закладок. При проверке гаджета оперативники установили адреса, по которым в день задержания молодой человек произвел закладки "синтетики". На месте оперативники нашли 5 так называемых бомб в количестве 118 пакетиков с аналогичным веществом. Предварительно вес изъятого препарата составил около 60 граммов. 
 
Как установили полицейские, в июне молодой человек устроился в качестве курьера, а затем через приложение "Телеграм" получал инструкции по закладке наркотиков на территории столицы и в Кокшетау. Примечательно, что заработную плату задержанный получал в криптовалюте. 
 
По данному факту в настоящее время проводится досудебное производство по статье 296, часть 4, УК РК. Расследование продолжается. 
 

В прокуратуре Алматы прокомментировали убийство матери и двоих детей в ЖК "Спутник"

08.08.2022, 18:29 12991
АЛМАТЫ. 8 АВГУСТА - 6 августа в одной из квартир ЖК "Спутник" обнаружены тела троих жителей, в том числе двух малолетних детей, с признаками насильственной смерти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Департаментом полиции начато досудебное расследование по факту убийства, в рамках которого проводится весь комплекс следственных и оперативных мероприятий, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
 
Назначено проведение соответствующих экспертных исследований, изучаются видеоматериалы, проводится допрос свидетелей и очевидцев.
 
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.
 
Расследование уголовного дела взято на особый контроль прокуратурой города.
 

Жители Нур-Султана осуждены за незаконный сбыт рогов сайгака

08.08.2022, 13:37 20936
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Районным судом № 2 Сарыаркинского района города Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении жителей Нур-Султана по факту незаконного сбыта животных, находящихся под угрозой исчезновения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

А., Ж. и К. в апреле 2021 года в группе лиц по предварительному сговору незаконно сбыли более 43 килограммов рогов сайгака, причинив ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму более 312 млн тенге", - сообщили в пресс-службе суда. 

 
Также в пресс-службе сообщили о мерах наказания за данное преступление. 
 

Санкция части 3 статьи 339 УК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет", - проинформировали в суде. 

 
Сообщается, один из обвиняемых осужден на 8 лет лишения свободы, двое - на 7.
 
Отмечается, что осужденным запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с оборотом редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, сроком на 5 лет. Приговор суда вступил в законную силу. 
 

В Усть-Каменогорске с помощью "Сергека" выявили подпольную нарколабораторию

08.08.2022, 13:11 20721
В Усть-Каменогорске с помощью "Сергека" выявили подпольную нарколабораторию
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 АВГУСТА - В Усть-Каменогорске благодаря системе видеонаблюдения "Сергек" задержан наркосбытчик и ликвидирована подпольная лаборатория, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе наблюдения было установлено, что молодой парень ежедневно выходит из квартиры поздно вечером с рюкзаком, обходит район и возвращается домой практически ночью. Были установлены некоторые места закладки наркотиков. Получив необходимые доказательства его преступной деятельности, сотрудники полиции совместно с бойцами спецназа приступили к задержанию", - информирует Polisia.kz. 

 
При задержании у подозреваемого было изъято 30 свертков с синтетическим наркотиком "альфа-pvp". 
 
В ходе допроса было установлено, что задержанный ранее проживал в Караганде, а в Усть-Каменогорск приехал для заработка - производства и сбыта наркотиков. В ходе обыска его съемной квартиры полицейские изъяли еще около 600 граммов "синтетики", которую задержанный произвел в кустарных условиях и подготовил к реализации. Всего изъято более 2 тысяч доз наркотика. 
 

Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске

08.08.2022, 13:00 21501
Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске
Фото: telegram/УРАЛЬСК404
УРАЛЬСК. 8 АВГУСТА - Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Подробности задержания полицейские обещают раскрыть в ближайшее время, информирует портал "Мой город". 
 
Напомним, 6 августа около 20.00 был убит бизнесмен. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени Атояна. 
 
Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление - бизнесмен и еще двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет бизнесмена ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице. 
 
В воскресенье утром полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды, которые после совершения убийства скрылись с места преступления. 
 
Со вчерашнего дня все выезды и въезды в город проверялись полицейскими, отрабатывались все места возможного местонахождения подозреваемых. 
 
Как сообщили полицейские, предварительной причиной жестокой расправы могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату. На этой почве между ними возник конфликт, который перерос в убийство. 
 

Подозреваемые как приверженцы деструктивного религиозного течения на учете не состояли, ранее к уголовной ответственности не привлекались", - отметила старший инспектор управления местной полицейской службы ДП ЗКО Диляра Сатарова. 


 

Убийство бизнесмена в Уральске: к поиску преступников подключили военных

08.08.2022, 09:27 26396
Убийство бизнесмена в Уральске: к поиску преступников подключили военных
Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 8 АВГУСТА - В Уральске ведутся поиски преступников, убивших бизнесмена. Все автомобили на выезде из города проверяются силовиками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Все выезды и въезды в город проверяются полицейскими, отрабатываются все места возможного местонахождения подозреваемых, сообщает портал "Мой город".
 

Ориентирован весь личный состав и приданные силы. В случае если у вас имеется информация о возможном или точном местонахождении подозреваемых, просим сообщить на пульт "102" или по номеру 98-45-30. Анонимность гарантируется", - проинформировали в полиции.


 
Как стало известно, к поимке преступников подключили военнослужащих воинской части 5517 Национальной гвардии РК (внутренние войска).
 
Напомним, 6 августа около 20.00 в Уральске был убит бизнесмен. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П.Атояна.
 
Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление. Бизнесмен и еще двое мужчин сидели за столиком в кафе. Между ними возникла ссора, в результате которой один из мужчин ударил бизнесмена ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.
 
Полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых.
 

В Алматы задержан подозреваемый в серии квартирных краж

07.08.2022, 16:56 35986
АЛМАТЫ. 7 АВГУСТА - В Алматы полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в серии квартирных краж, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, на данный момент доказана его причастность к 5 аналогичным эпизодам противоправной деятельности. 
 

Задержанный - 21-летний уроженец Алматинской области. Он дал признательные показания. По указанным фактам зарегистрированы уголовные дела и объедены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК (Кража)", - проинформировал начальник отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев. 

 
По его словам, общий материальный ущерб составил около 2 миллионов тенге. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

      Архив опросов