Цех по производству суррогатного алкоголя выявили в Жамбылской области

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ТАРАЗ. 8 АВГУСТА - Цех по производству суррогатной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок выявлен в Жамбылской области сотрудниками регионального департамента Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе обысков изъято почти 3 тысячи литров спирта, водочная продукция в количестве более 36 тысяч бутылок, поддельные учетно-контрольные марки, аппараты для закрытия крышек", - сообщили в АФМ.
В настоящее время проводятся следственно оперативные мероприятия. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее в Усть-Каменогорске пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом.