У алматинца изъяли 24 килограмма марихуаны

АКТОБЕ. 22 АВГУСТА - В Актобе разоблачена организованная преступная группа из числа работников специализированного ЦОНа, оказывающих содействие гражданам в получении водительских удостоверений за 200 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при прохождении обязательного теоретического экзамена у входа в экзаменационный класс работники ЦОНа обеспечивали беспрепятственный проход определенных кандидатов по списку, без наружного досмотра металлоискателем. При этом список привилегированных кандидатов заранее формировался пособниками из числа гражданских лиц, сообщает Polisia.kz
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Экзаменуемый, снабженный мини-наушниками, микрофоном и камерой, проходил за свой компьютер и показывал изображение с монитора другому участнику преступной группировки. А тот в свою очередь находился в съемной квартире и диктовал ему правильные ответы. Еще один участник группировки во время экзамена сидел в соседнем кабинете и обеспечивал их интернетом с помощью роутера. Таким образом недобросовестные граждане сдавали тесты и получали заветные водительские удостоверения.
При обыске в съемной квартире сотрудниками полиции изъято 6 690 000 тенге, 1800 долларов США, также изъяты микро-наушники, микро-видеокамеры, жилетки для сдачи экзаменов с мини-камерами, зарядные устройства и многое другое.
Кроме того, при личном досмотре у одного экзаменуемого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на марихуану.
В ходе спецоперации был задержан еще один гражданин, ожидавший своей очереди во дворе специализированного ЦОНа, также снабженный всей необходимой техникой.
В настоящее время действия лиц, вовлеченных в преступную схему, задокументированы и проводятся следственные действия.