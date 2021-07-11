У жителей Алматинской области изъяли 450 килограммов краснокнижного растения

Фото КНБ РК

ТАЛДЫКОРГАН. 10 ИЮЛЯ - 8 июля военнослужащие Карасайского управления департамента ПС по Алматинской области задержали двух граждан Казахстана, Е. и З., передает KAZAKHSTAN TODAY.

При досмотре багажника их автомашины обнаружены 30 мешков краснокнижного растения - макротомия красящая - общим весом около 300 килограммов. При задержании Е. и З. оказали сопротивление и попытались скрыться, сообщает пресс-служба КЕБ РК.

Вечером того же дня в приграничном ущелье военнослужащие этого же управления совместно с сотрудниками государственного национального природного парка "Колсай-Колдері" задержали пятерых граждан Казахстана. В ходе досмотра автомашины у них обнаружено пять мешков с макротомией красящей общим весом около 150 килограммов.

Все нарушители и вещественные доказательства переданы в уполномоченные органы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуальных решений.

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