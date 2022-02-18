У жителей Туркестанской области изъяли оружие и боеприпасы

Фото: Polisia.kz

ТУРКЕСТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В Туркестанской области задержали двух подозреваемых в незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержанные - жители Созакского района. При обыске в доме одного из них оперативники обнаружили автомат АК-47, восемь патронов к нему, две пневматические винтовки, охотничье ружье 16 калибра, электрошокер и две стреляные гильзы, пишет Polisia.kz.

В доме второго подозреваемого в качестве вещественных доказательств обнаружены и изъяты патроны.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначены экспертизы.

Один из подозреваемых взят под стражу. Следствие выясняет, с какой целью местные жители хранили у себя дома оружие и боеприпасы.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан, что за незаконное хранение, сбыт и перевозку незарегистрированного оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность в виде лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.



