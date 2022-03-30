У жительницы Атырау изъяли крупную партию психотропных наркотиков

Фото: КНБ РК

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В феврале - марте 2022 года Комитетом национальной безопасности РК проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий. Всего из незаконного оборота изъято 47 единиц оружия, 2 гранаты, 2398 боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным КНБ , в Жанозене Мангистауской области ликвидирован цех по переделке охолощенного оружия в боевое. По подозрению в организации данной деятельности задержаны двое граждан. Изъяты 4 автомата Калашникова, нарезной карабин СКС и 48 патронов.

В Алматинской области задержана преступная группа, подозреваемая в причастности к ограблению оружейного магазина в Алматы во время январских событий. В ходе следственных действий обнаружен тайник, из которого изъято 189 патронов.

Кроме того, в Талгарском районе Алматинской области обнаружен схрон, откуда изъяты 2 гладкоствольных ружья, 1 пневматическое ружье, 1 светошумовая граната и 27 патронов различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие похищено из оружейного магазина "Корган" в Алматы.

Также в Алматы ранее задержанными членами ОПГ "Казахстанские" добровольно выданы 19 единиц гладкоствольных ружей.

В то же время у жителей Алматинского региона изъяты 9 единиц оружия, 274 патрона.

В Таразе обнаружены схроны, из которых изъяты 1 автомат Калашникова, 31 патрон калибра 5,45 мм, 2 пистолета Макарова с магазином, одноствольный обрез 12-го калибра.

В Павлодарской области выявлен тайник с 2 обрезами, 1 гранатой Ф-1, пистолетом марки PTB140/2 и 70 патронами различного калибра.

В Северо-Казахстанской области задержан житель Петропавловска по подозрению в хищении и сбыте боеприпасов, у которого обнаружено и изъяты 961 патрон к пистолету Макарова и 741 боеприпас к автомату Калашникова.

В Туркестанской области совместно с органами полиции задержан житель Жетысайского района. По месту жительства изъяты обрез и 20 патронов от автомата Калашникова.

В Кызылординской области из тайника в заброшенном здании изъяты 1 карабин марки "Тигр" с оптическим прицелом и 2 магазина с 17 патронами к нему.

В Атырауской области изъято 2 гладкоствольных обреза 12-го калибра.

По данным фактам проводятся досудебные расследования", - отметили в пресс-службе КНБ РК.







