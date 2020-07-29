У жительницы Жанаозена изъято более 30 килограммов осетрины

Актау. 28 июля. Kazakhstan Today - 38 килограммов краснокнижной рыбы обнаружено и изъято у жительницы Жанаозена, передает Kazakhstan Today.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции управления полиции города Жанаозена выявлен факт незаконного хранения рыбы осетровых пород, сообщает Polisia.kz

Выяснилось, что подозреваемая хранила краснокнижную рыбу у себя дома. Общий вес изъятой рыбы составил 38 килограммов в количестве семи штук. По данному факту в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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