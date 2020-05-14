У жителя Павлодара полиция изъяла более 100 граммов героина

Павлодар. 13 мая. Kazakhstan Today - Полиция задержала жителя Павлодара, в рюкзаке которого были обнаружены два свертка с героином и синтетическими наркотиками, передает Kazakhstan Today.

В Павлодаре сотрудники управления по противодействию наркопреступности при проведении оперативно-розыскного мероприятия задержали местного жителя, в рюкзаке которого были обнаружены два свертка с героином и синтетическими наркотиками. Вес изъятого героина составил свыше 109 граммов, синтетических наркотиков - более 103 граммов, сообщает Polisia.kz .

По примерным посчетам, стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составила несколько миллионов тенге. Изъятое количество составляет порядка 5700 доз наркотиков.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.

Кроме того, в городе Аксу Павлодарской области сотрудникам полиции поступила информация о наркоторговце, который реализовывал синтетические наркотики через социальные сети путем закладок.





В ходе досудебного расследования установлена его личность, после чего был произведен контрольный закуп через интернет-магазин. В извлеченном оперативниками тайнике, заложенном фигурантом уголовного дела на территории города, было обнаружено полграмма запрещенного психотропного вещества.





При обыске по месту жительства наркосбытчика в пустой пачке от сигарет "Винстон" были обнаружены и изъяты 17 свертков с сыпучим веществом, приготовленных для продажи, по которому назначена экспертиза. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС города Аксу.

Также полицейскими Костаная выявлено три факта контрабанды наркотиков. Сотрудниками полиции задержаны три водителя большегрузных машин, которые пытались провезти наркотики через границу. В поселке Карабалык полицейскими с сотрудниками пограничной службы на таможенном посту задержаны три водителя фур, направляющихся в Российскую Федерацию, у которых при досмотре обнаружены гашиш и марихуана.

С начала года из незаконного оборота сотрудниками полиции по стране изъято 1183 килограмма различных наркотических веществ, в том числе 2,8 килограмма героина, 24 килограмма синтетических наркотиков, почти 90 килограммов гашиша и свыше тонны марихуаны. Выявлено 20 фактов пропаганды или незаконной рекламы наркотических средств, факт легализации доходов, добытых преступным путем на сумму 13 млн тенге. Пресечена преступная деятельность четырех организованных преступных групп в сфере незаконного оборота наркотиков.

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