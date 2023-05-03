У жителя Уральска выявили крупную партию контрабандных сигарет   

Фото: polisia.kz

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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговор в отношении экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева прокомментировали в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, - Приговор в отношении экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева прокомментировали в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, информирует пресс-служба ведомства.





Кудебаевым С.М. нарушены нормы Конституции Республики Казахстан, указа главы государства "О введении чрезвычайного положения", законов "О правоохранительной службе" и "Об органах внутренних дел", а также не исполнены требования внутриведомственных приказов и специальных планов", - заявили в Генпрокуратуре.





Подчеркивается, что при отсутствии признаков нападения, вместо того чтобы обеспечивать общественную безопасность в период ЧП, Кудебаев дал личному составу незаконную команду покинуть здание и разойтись по домам, тем самым деморализовав сотрудников.





Будучи комендантом местности, не обеспечил надлежащую работу оперативного штаба и принятие своевременных мер для стабилизации ситуации в регионе. Как итог, город Талдыкорган погрузился в хаос и безвластие", - заявили в ведомстве.





Мародеры разграбили торговые дома и объекты бизнеса. Опустошили банкоматы и прилавки супермаркетов, совершали нападения и поджоги зданий акимата области, партии "Нур-Отан".





Чувствуя безнаказанность и вседозволенность в отсутствие сил правопорядка, преступники захватили здания департамента полиции области и управления полиции города Талдыкоргана, откуда похитили около 500 единиц оружия и более 28 тысяч боеприпасов, часть которых до сих пор не найдена", - отметили в пресс-службе.





Государству, гражданам и предпринимателям нанесен материальный ущерб на общую сумму около 5 млрд тенге.





Кроме того, в период с 7 по 16 января 2022 года с его молчаливого согласия в здании департамента полиции массово применялись пытки в отношении 23 граждан.





На глазах Кудебаева С.М. его подчиненные избивали доставленных лиц на территории департамента, что зафиксировано видеокамерами", - подчеркнули в Генпрокуратуре.





Отмечается, что в результате запрещенных методов следствия, которые сопровождались психическим и физическим насилием, а также использованием парового утюга, здоровью указанных граждан причинен вред различной степени тяжести.





Вина Кудебаева С.М. полностью доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств", - добавили в пресс-службе.





Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий".





Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации. Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала.





После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск. В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул.





По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска. В КНБ озвучили предполагаемую версию, как Кудебаев мог бежать через горы.





Позже генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов сообщил о задержании беглого экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев задержан и доставлен из Турции в Казахстан.





Вчера в Талдыкоргане вынесли приговор экс-начальнику департамента полиции Алматинской области.





Суд назначил ему окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.





Между тем в кулуарах Талдыкорганского горсуда заместитель начальника управления прокуратуры Жетысуской области Саян Дюсебаев заявил, что состоявшийся приговор в отношении экс-главы ДП Алматинской области Серика Кудебаева касается только январских событий. По его словам, дело о побеге выделено в отдельное производство и к сроку, указанному в приговоре, отношения не имеет.,