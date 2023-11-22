Убили пенсионерку и подожгли дом: подростков приговорили к 11 годам лишения свободы в Костанае

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Костанай. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае несовершеннолетних, убивших пенсионерку, приговорили к 11 годам лишения свободы, - В Костанае несовершеннолетних, убивших пенсионерку, приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области.





Суд по совокупности уголовных правонарушений назначил несовершеннолетним подсудимым В. и А. наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних", - проинформировали в пресс-службе.





Также гражданские иски потерпевших о возмещении морального и имущественного вреда удовлетворены судом частично, с законных представителей несовершеннолетних подсудимых в солидарном порядке взыскано более 6 миллионов тенге.





Судом установлено, что "несовершеннолетние В. и А., в группе лиц по предварительному сговору, с применением металлического топора совершили разбойное нападение и убийство пенсионерки Г., после чего завладели ее денежными средствами и сотовыми телефонами, а также золотыми кольцами с ее рук. Затем с целью сокрытия следов совершенного преступления и умышленного уничтожения имущества потерпевшей Г. совершили поджог ее дачного дома".





Подчеркивается, что вина подсудимых доказана. Также отмечается, что приговор не вступил в законную силу.





Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс



