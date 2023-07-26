Убийство девочки в Туркестанской области: подозреваемый арестован на 2 месяца

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Туркестан. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный следственный суд Туркестана арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней девочки.





Постановлением от 15 июля 2023 года подозреваемому Г.С. была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, участникам процесса разъяснено право и порядок обжалования постановления в вышестоящую инстанцию", - сообщили в пресс-службе судебной инстанции.





Постановление не вступило в законную силу.





Напомним, 13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области было обнаружено тело малолетней девочки с признаками насильственной смерти.





В тот же день сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали и водворили в ИВС ранее неоднократно судимого жителя района.





Выяснилось, что подозреваемый ранее, в 2006 году, был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство. А в мае этого года был осужден за то, что нанес тяжкие повреждения соседу в ходе пьяной ссоры. Тогда суд назначил ему 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.





Генеральная прокуратура РК на данный приговор вынесла кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы.





С учетом того, что Г., находясь под пробационным контролем, совершил особо тяжкое преступление, в отношении сотрудников службы пробации начато досудебное расследование по факту халатности", - сообщили в Генпрокуратуре.



