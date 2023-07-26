В Туркестанской области расследуют убийство девочки

С начала года водителями мобильного транспорта совершено порядка 10 тысяч нарушений ПДД

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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с участием мопедов произошло 250 дорожно-транспортных происшествий, в результате 10 человек погибли.





Основными причинами ДТП с участием мопедов и мотоциклистов в основном являются несоблюдение установленного скоростного режима движения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, маневрирования и др., рассказали в полиции.





Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев сообщил, что в мегаполисе усилена работа по выявлению правонарушений лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. По его словам, лишь за один день проведения профилактического мероприятия выявлено более 60 нарушений ПДД, допущенных водителями мопедов и мотоциклов.





С начала года водителями мобильного транспорта совершено порядка 10 тысяч нарушений ПДД. Общая сумма штрафа составила более 70 млн тенге, отмечает Polisia.kz









В практике не редки факты, когда владельцы мотоциклов и мопедов используют установку прямотоков, что влияет на покой граждан, особенно в ночное время суток и устраивают несанкционированные гонки, а также групповые неорганизованные передвижения с грубыми нарушениями правил маневрирования и скоростного режима. Это вызывает справедливые нарекания и жалобы со стороны граждан города и других участников дорожного движения. Кроме того, практически ежедневно в наших сводках фиксируются неоднократные факты дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, - отметил Шумаев.





Напомним, депутаты мажилиса разрабатывают проект закона о регулировании движения мопедов, в котором предусмотрено обязательное получение прав на управление транспортным средством. По словам депутата Екатерины Смышляевой, за 5 месяцев текущего года смертность в ДТП с участием мопедов увеличилась в три раза.



