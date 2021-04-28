Участникам беспорядков в Кордае вынесли приговор

Фото: otyrar.kz

ТАРАЗ. 27 АПРЕЛЯ - В Таразе суд вынес приговор в отношении 51 участника беспорядков в Кордайском районе, которые произошли в феврале 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На скамье подсудимых оказался 51 человек, из них 33 находились под стражей. Все они обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийства, посягательства на жизнь полицейских, участии в массовых беспорядках, разбоях, применении огнестрельного оружия, оказании вооруженного сопротивления представителям власти, сообщает Liter.kz

Прокуроры просили дать 23 подсудимым реальные сроки, остальным - условные или ограничения свободы. Потерпевшие просили осудить только подозреваемых в убийствах.

Во время оглашения приговора только 24 подсудимых полностью признали свою вину. Из 51 подозреваемого суд оправдал только одного за недосказанностью вины.

По данным руководителя администратора судов по Жамбылской области Берика Култасова, за убийства и посягательства на жизнь сотрудников полиции осудили восемь человек. Все они приговорены к лишению свободы на срок от 16 до 20 лет.

Также реальные тюремные сроки получили 11 человек. 31 подсудимый получил условные сроки от пяти лет до одного года.

Напомним, что в ночь на 8 февраля 2020 года в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки . По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

В результате погибли 11 человек, 192 получили различные травмы, в том числе 19 полицейских. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей.

Задержания проводили по фактам избиения человека, хулиганства и неповиновения полиции. Сообщалось, что полиция начала расследование более 120 уголовных дел, 11 из них по статье "Убийство".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства