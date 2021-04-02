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Участники конфликта на "Алтын-Орде" примирились

01.04.2021 9748
Участники конфликта на "Алтын-Орде" примирились
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - В ходе разбирательства в отношении обоих фигурантов возбуждены два уголовных дела по пункту 1 части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, при проведении следственных действий в управлении полиции Карасайского района участники конфликта признали свои ошибки и принесли извинения друг другу, а также перед народом и написали встречные заявления с просьбой прекратить досудебное расследование. Они также обратились согражданам с просьбой прекратить обсуждения, так как ссора имела сугубо личный характер.
 
Уголовные дела в отношении мужчин прекращены.
 
Напомним, 30 марта на парковочной площадке рынка "Алтын-Орда" произошел инцидент между водителем и работником парковочной территории. Факт был зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований.
 

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