Уголовное дело в отношении руководителей клуба "Астана" и команды "Astana Pro Team" направлено в суд

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении трех руководителей профессионального спортивного клуба "Астана" и велокоманды "Astana Pro Team", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Антикоррупционная служба, в суд направлено дело по факту хищения 520 миллионов тенге, выделенных на развитие велоспорта.

Еще один фигурант находится в международном розыске, расследование в отношении него продолжается.

Окончательное решение о степени виновности каждого лица будет определено судом.

Напомним , следствием выявлена преступная схема, разработанная и реализованная директором профессионального спортивного клуба "Астана" Аманбеком Кульчиковым в преступном сговоре с руководителями входящих в его состав частных учреждений "Велокоманда Astana Pro Team" Лаззат Шамшиевой и "Astana Motorsports" Артуром Ардавичусом.

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