27.06.2025, 13:36 18316
Уголовное дело заведено в отношении служащих департамента по делам обороны Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана подтвердили, что должностные лица департамента по делам обороны Алматы попали под уголовное расследование.
В Сети распространилась информация о проведенных в Алматы задержаниях госслужащих системы обороны.
Военно-следственным департаментом МВД ведется расследование уголовного дела по статье УК РК "Превышение власти" в отношении должностных лиц департамента по делам обороны Алматы Министерства обороны", - прокомментировали в МВД.
Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
новости по теме
27.06.2025, 14:30 15716
По факту гибели студентки Назарбаев Университета возбуждено уголовное дело
В рамках УПК РК детали не разглашаются
Рассказать друзьям
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах совместного заседания палат парламента министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал гибель студентки Назарбаев Университета, тело которой нашли в общежитии, передает корреспондент агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Сейчас в рамках Уголовно-процессуального кодекса никакие детали не разглашаются. Мы можем только подтвердить, что работаем с департаментом полиции. Дополнительно информацию будет давать полиция", - рассказал министр.
Напомним, в Астане в общежитии Назарбаев Университета обнаружили тело студентки.
27.06.2025, 13:07 19681
Апелляционная инстанция оставила ходатайство защиты Каршегеновой без удовлетворения
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Атырау. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная инстанция Атырауского областного суда оставила ходатайство защиты о направлении дела Жансаи Каршегеновой в Конституционный суд без удовлетворения, передает корреспондент агентства из зала суда.
Неустановление соответствующими органами правонарушителей не является основанием для признания приказа незаконным. Ввиду того, что доказывание не входит в правомочия уполномоченного органа, является необоснованным довод о переложении бремени доказывания на обвиняемого, данный довод подлежит оценке судом апелляционной инстанции при вынесении решения по существу. Довод о несоразмерном ограничении конституционных прав и свобод, при котором законно приобретенная рыба является ограничением прав граждан, не обоснован, так как законность приобретения исключает ответственность", - указывается в постановлении апелляционной инстанции.
Таким образом, апелляционная инстанция оставляет за собой право установить законность хранения Каршегеновой рыбы в своем холодильнике. То есть ожидается, что суд даст оценку всем материалам, в том числе документам на рыбу и показаниям свидетелей, подтвердивших сделку.
Между тем, по заявлению Жансаи Каршегеновой и ее адвокатов, в данном деле могли быть использованы недозволенные методы ведения следствия.
В частности, на вопрос адвоката Рашида Тенизбаева о применении недозволенных методов в отношении его подзащитной Жансая Каршегенова заявила:
Несколько раз он (следователь. - Прим. ред.) заходил в камеру, потому что я сначала увидела его в окошко в двери, он туда просовывал голову и кричал: "Каршегенова, Каршегенова!" Он все время говорил подписать какие-то бумаги, а я понять не могу, кто это и что это (...) Потом он зашел в камеру, у него были в руках бумаги А4, он мне по лицу бил, чтобы я подписала. "Она все симулирует, пусть встает!" Там приходили люди, я помню, лежала, какой-то острый предмет, почему у меня на коленях были глубокие синяки. Чем-то меня острым продавливали в области коленей".
Вопрос адвоката: "В области живота было?"
Да, это делала уже фельдшер скорой помощи. Когда мне снимали ЭКГ, они говорят - у меня низкое давление, сердцебиение, еще что-то, я слышу голос следователя, который дает указания фельдшеру. Так как я была обнажена, она сначала начала колоть мне иголки. Мне больно, но я ничего не могу сделать - ни руку поднять, ни вскрикнуть. Потянула мне за соски один раз, два раза, начала их скручивать, мять их. Потом говорит: "Что-то ей плохо". Потом мужчина какой-то зашел, закрыл мне рот и начал что-то в нос, вату с нашатырным спиртом, потом я поняла. Он закрыл мне рот и прямо заливал мне этот нашатырный спирт, чтобы я пришла в себя. А я прихожу в себя и отключаюсь. И в пупок мне кололи тоже иглы. Это следователь требовал, чтобы меня привели в себя. Он был прям 100% убежден, что я симулирую", - рассказала Жансая Каршегенова.
Во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции Атырауского областного суда адвокаты ходатайствовали о направлении дела в Конституционный суд.
По мнению адвокатов, в данном деле, во-первых, нарушен принцип правовой определенности (пункт 1 статьи 1 Конституции РК).
Расширительное толкование понятия "пользование", включающее простое хранение продукции для личного потребления, создает правовую неопределенность и не позволяет гражданам предвидеть уголовно-правовые последствия своих действий", - аргументировала защита.
Во-вторых, нарушен конституционный принцип равенства всех перед законом (пункт 1 статьи 14 Конституции РК).
При отсутствии единой системы учета покупок осетровой рыбы и при произвольном применении нормы о запрете "пользования" возникает ситуация, когда одни граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности, а другие нет, в зависимости от сугубо субъективных факторов, что нарушает принцип равенства перед законом", - сказано в ходатайстве адвокатов.
В-третьих, нарушена презумпция невиновности (подпункт 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК).
При расширительном толковании нормы фактической презумпцией становится незаконность хранения осетровой рыбы любым гражданином, если он не сможет доказать обратное", - говорят адвокаты.
В-четвертых, нарушен принцип "обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность" (подпункт 6 пункта 3 статьи 77 Конституции РК).
В данном случае именно Каршегенова Ж.У. должна была доказывать законность происхождения обнаруженной у нее рыбы, что является явным переносом бремени доказывания с обвинения на обвиняемую", - сказано в ходатайстве адвокатов.
В-пятых, несоразмерно ограничены конституционные права и свободы (пункт 1 статьи 39 Конституции РК).
Признание хранения законно приобретенной рыбы для личного потребления уголовно-наказуемым деянием является несоразмерным ограничением прав граждан. Указанные конституционно-правовые проблемы значительно усугубляются тем, что применение пункта 25 приказа № 190 и его расширительное толкование приводят к назначению наказания в виде лишения свободы и взысканию огромного имущественного ущерба, несоизмеримого с реальной стоимостью приобретенной продукции. В случае Каршегеновой Ж.У. сумма взыскания составила 50 744 694 тенге, что является чрезмерной и явно несоразмерной санкцией", - считает защита Каршегеновой.
Кроме того, стоит отметить, что в материалах дела есть заключение директора филиала в Атырауской области республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq balyq М. Темешовой, привлеченным специалистом. Она прямо указала, что хранение осетровой рыбы для личных нужд не является "пользованием животным миром" в контексте законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира.
То есть "в действиях Жансаи Каршегеновой не то чтобы состава преступления нет, но даже события", подчеркнула в суде адвокат Айнур Карчегенова.
При этом в ходе судебного процесса для наглядности аргументов адвокаты Торехан Мухтаров и Айнур Карчегенова принесли в суд заранее купленную в магазине аналогичную тушу осетра и 200 граммов черной икры, и на этом основании гособвинитель составил рапорт о возбуждении уголовного дела против адвокатов. После предоставления всех подтверждающих законность приобретения рыбы и икры документов преследование в отношении них было прекращено. Таким образом адвокаты пытались объяснить логику защиты Каршегеновой, пояснили они журналисту агентства.
Как сообщалось ранее, что Жансаю Каршегенову осудили на 3 года с отсрочкой и выплатой 50-миллионного ущерба по статье 339 УК РК. Ее обвинили в незаконном хранении запрещенной рыбы, несмотря на то что ее законное происхождение она сама доказала суду и следствию.
Также в мае в Алматы прошла пресс-конференция с участием Каршегеновой и ее адвокатов. Женщина обвинила следователя департамента экономических расследований по Атырауской области Р. в пытках.
27.06.2025, 09:42 23371
Свыше 700 тонн цветного металла пытались вывезти за границу в области Жетысу
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вывоз 700 тонн цветных металлов пресекли в области Жетысу.
Пресечена незаконная деятельность компании, которая, не имея разрешительных документов, организовала незаконный прием и переработку цветного металла и путем внесения недостоверных сведений в сопроводительные документы неоднократно пыталась вывезти его за пределы страны", - сообщает Polisia.kz.
В МВД напомнили, что в Казахстане действует мораторий на экспорт некоторых видов металлолома.
В ходе обыска на территории предприятия изъято свыше 600 тонн переплавленного свинца и более 100 тонн алюминия в виде заготовок, подготовленных к отправке за рубеж, а также лом цветного металла.
Ликвидированы подпольный цех по переплавке металла и лаборатория для проведения предварительного анализа его содержания. Кроме того, на объекте задержаны незаконные трудовые мигранты, которые привлекаются к установленной законом ответственности. Проводится досудебное расследование, устанавливаются конечные бенефициары криминальной схемы", - уточнили в полиции.
Ранее в Жамбылской области на месторождении "Ақбақай" раскрыли деятельность преступной группировки, в которую входили местные жители, сотрудники золотодобывающего комбината и службы безопасности. Они незаконно добывали, перерабатывали и вывозили золотосодержащее сырье.
26.06.2025, 13:46 42826
Вейпы на 100 млн тенге изъяли в Экибастузе
Запрещенную продукцию продавали через Telegram-канал, в том числе несовершеннолетним
Рассказать друзьям
Экибастуз. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ Павлодарской области пресек деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них в Экибастузе.
Реализация запрещенной продукции осуществлялась через канал в мессенджере Telegram VAPE SHOP MAXI MALL с последующей курьерской доставкой", - рассказали в АФМ.
Изъято более 5600 вейпов и их комплектующих, доход от реализации которых мог превысить 100 млн тенге.
Также выявлены склад и точки сбыта.
В АФМ подчеркнули, что продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая школьников.
Организаторы незаконного бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезной опасности", - сообщили в агентстве.
Всего с начала года АФМ выявило 32 факта незаконного оборота вейпов. Изъято и уничтожено свыше 440 тысяч единиц продукции.
В ведомстве добавили, что употребление вейпов представляет серьезную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний.
Ранее в Павлодарской области ликвидировали ОПГ, занимавшуюся незаконной продажей вейпов. Изъято более 155 тысяч единиц незаконной продукции.
Напомним, с 20 июня 2024 года в Казахстане запретили продажу и распространение вейпов. До введения запрета за 2 года оборот вейпов вырос в 300 раз.
25.06.2025, 17:27 71961
Двоим казахстанцам грозит смертная казнь за незаконный оборот наркотиков в Индонезии
Фото: Кадр из видео AP
Рассказать друзьям
Джакарта. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Индонезии задержали семерых иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, двое из них являются гражданами Казахстана, сообщает The Associated Press.
В ходе антинаркотической операции с апреля по июнь в 20 провинциях власти арестовали 285 человек и изъяли более 0,68 тонны кристаллического метамфетамина, марихуаны, экстази, ТГК, гашиша и амфетаминов, добавив, что это помогло предотвратить их попадание в руки более 1,3 миллиона человек. Наркосиндикаты использовали различные методы для распространения наркотиков среди потребителей наземным и морским транспортом или почтовыми службами. Среди семерых арестованных иностранных граждан были американец, два казахстанца, два малайзийца, индиец и австралиец", - цитирует издание
Отмечается, что Индонезия является крупным центром незаконного оборота наркотиков в Юго-Восточной Азии, несмотря на строгие законы о наркотиках - осужденных контрабандистов иногда расстреливают.
25.06.2025, 16:46 74401
Житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на фальшивых инвестициях
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Петропавловск. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске мужчина перечислил 19 миллионов тенге на "биржевые игры", став жертвой интернет-мошенников, сообщает Polisia.kz.
В соцсетях часто появляются объявления о легком заработке. Злоумышленники звонят жертвам на WhatsApp, представляясь сотрудниками инвестиционных или консультационных компаний. Они предлагают вложить деньги в якобы перспективные биржевые сделки. Жертвы мошенников создают аккаунт на сайте, где видят личный кабинет с растущими доходами. Эти цифры обманчивы, но азарт толкает людей вкладывать крупные суммы. Они берут кредиты и занимают деньги у знакомых. В Петропавловске мужчина перечислил 19 миллионов тенге на "биржевые игры". Сумма в долларах росла, но, когда он захотел вывести "доход", мошенники перестали выходить на связь", - проинформировали в полиции.
По данным портала, за пять месяцев жертвами киберпреступников в Северном Казахстане стали 27 человек. Полиция призывает пользователей интернета и соцсетей быть осторожными и не верить заманчивым предложениям о быстром заработке.
Ранее полиция Алматы сообщила об участившихся случаях мошенничества в сфере логистики и транспортировки товаров.
24.06.2025, 18:03 105011
В Карагандинской области возбудили уголовное дело по факту живодерства
Рассказать друзьям
Темиртау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после распространившегося в Сети видео, на котором живодер душит щенка, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области
В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 68-летний житель города Темиртау. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в настоящее время ведется досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором живодер пытается задушить щека. Жестокому убийству помешал прохожий.
24.06.2025, 15:30 101166
В одном из подъездов Атырау жестоко избили девушку
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Атырау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из подъездов города Атырау жестоко избили девушку, передает корреспондент агентства.
В Сети распространились кадры жестокого избиения женщины в подъезде. На видео видно, как неизвестный наносит ей несколько ударов. После чего девушка падает, однако это его не останавливает.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои", проводятся следственные действия.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции", - добавили в ДП.
Ранее экс-полицейский избил бывшую жену в Балхаше.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
27.06.2025, 10:00Примерную стоимость и сроки строительства АЭС озвучил Саткалиев 27.06.2025, 08:5546206Отводной канал за 2 миллиарда тенге построят в Костанайской области для предотвращения паводков 27.06.2025, 09:3141706Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют сегодня синоптики в Казахстане 27.06.2025, 14:2140901В Казахстане повысят пенсии и пособия на 10% 27.06.2025, 14:33Дома, квартиры, люксовые автомобили и деньги: Казахстану вернули активы на более чем 1,15 трлн тенге39051Дома, квартиры, люксовые автомобили и деньги: Казахстану вернули активы на более чем 1,15 трлн тенге 21.06.2025, 10:25273396Ливни с грозами ожидаются в большинстве областей Казахстана 21.06.2025, 20:01243956Ушла из жизни российская актриса театра и кино Валентина Талызина 21.06.2025, 19:37239961Короткометражный фильм "Сын" Жанны Бекмамбетовой получил "Золотой кубок" Шанхайского кинофестиваля 22.06.2025, 11:14220326В Семее более тысячи человек искали пропавшего ребенка 24.06.2025, 12:01218361Меняют открытые арыки на трубы: уничтожение арычной системы Алматы возмутило горожан 12.06.2025, 14:13Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании548441Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании 12.06.2025, 12:24505376Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей 13.06.2025, 19:11501151В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук 12.06.2025, 12:05495526Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета 13.06.2025, 10:29475766Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?