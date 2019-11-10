Шымкент. 9 ноября. Kazakhstan Today - Уголовное дело завели в Шымкенте после гибели двух рабочих при обвале грунта, передает Kazakhstan Today.

Напомним, накануне вечером в микрорайоне Нурсат-3 Каратауского района Шымкента по проспекту Назарбаева при рытье котлована произошел обвал грунта . Под грунтом оказались три единицы техники с тремя водителями. Одного из пострадавших удалось спасти, двое других погибли.

По данному факту департаментом полиции зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены необходимые судебные экспертизы. Инспекции труда поручена соответствующая проверка. Дело находится на контроле руководства прокуратуры и департамента полиции. Иные подробности уголовного дела не подлежат разглашению в интересах следствия", - пишет Otyrar.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

Кроме этого, сейчас выясняется, на каком основании на месте проводили работы в ночное время. По предварительной информации, причиной происшествия стало то, что при ведении строительных работ со стороны подрядной компании ТОО "ЮгСтройСервис" не были соблюдены требования техники безопасности, проинформировали в акимате Шымкента.

Как стало известно, семьям погибших окажут материальную помощь.

Выжившего 26-летнего мужчину доставили в Городскую клиническую больницу №1. Ему оказана вся необходимая помощь. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении.

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