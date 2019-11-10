Шымкент. 9 ноября. Kazakhstan Today - Троих рабочих завалило грунтом при рытье котлована в Шымкенте, двое из них погибли, передает Kazakhstan Today.

8 ноября, в 20.54, на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурсат-3 Каратауского района по проспекту Назарбаева при проведении рытья котлована рабочими ТОО "ЮгСтройСервис-Н" произошел обвал грунта земли. Под грунтом оказались три единицы техники (1 погрузчик, 1 экскаватор и 1 каток) с тремя водителями. Глубина котлована 20-25 метров, размер котлована 37х37 метров", - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

В 20.55 на место вызова были направлены спасательные подразделения оперативно-спасательного отряда. Прибыв на место происшествия, спасатели приступили к поисково-спасательным операциям. В результате из-под завала был спасен молодой человека, 1993 года рождения, которому бригада Центра медицины катастроф оказала первую медицинскую помощь и передала прибывшей скорой медицинской помощи. В настоящее время ему назначено амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное.

В 21.30 спасатели и личный состав пожарных подразделений приступили к поискам остальных двух рабочих.

В результате около 21.40 спасатели извлекли мужчину 1969 года рождения. В 22.49 приступили к поиску мужчины 1965 года рождения, тело которого было извлечено после продолжительной поисковой работы. Оба рабочих скончались на месте происшествия. Тела были переданы скорой медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

Поисково-спасательные работы продолжались около пяти часов. На месте происшествия были задействованы 40 сотрудников ДЧС Шымкента и 11 единиц техники, сотрудники департамента полиции, местных исполнительных органов, скорой медицинской помощи и рабочие ТОО.

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